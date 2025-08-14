Nueva oportunidad laboral en la UNCuyo: buscan administrativo para planta permanente

La Universidad Nacional de Cuyo convoca a un concurso abierto para cubrir un cargo administrativo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Conocé los requisitos y cómo postularte.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), a través de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, abrió la inscripción para un concurso público destinado a cubrir un cargo de Planta Permanente de Personal de Apoyo Académico en el Departamento de Programación y Ejecución Presupuestaria de la Dirección de Gestión Económico Financiera.

Se trata de un puesto de Categoría 7, dentro del agrupamiento administrativo, tramo inicial, con desempeño de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas.

Funciones y responsabilidades del cargo

La persona seleccionada deberá realizar tareas de apoyo administrativo vinculadas a la ejecución del presupuesto de la institución.

Entre las funciones específicas se encuentran:

Gestión de adelantos de fondos, contrataciones y reintegros.

Trámite de becas, incentivos y subsidios.

Elaboración de presupuestos y manejo de documentación comercial (facturas, remitos, notas de débito y crédito).

Propuestas de mejora continua y proyectos de optimización del área.

¿Cuáles son los requisitos?

Los postulantes deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Decreto Nacional 366/06 para el ingreso a instituciones universitarias nacionales y contar con título secundario o polimodal (excluyente).

Además, se valorará:

Manejo básico de herramientas informáticas (Internet, planillas de cálculo, procesadores de texto, correo electrónico, bases de datos y herramientas de Google).

Conocimientos de SUDOCU.

Capacidad de trabajo en equipo, predisposición al aprendizaje y compromiso con la mejora continua.

Inscripción y documentación requerida

La inscripción estará abierta desde el 26 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2025.

Los interesados deberán completar el formulario oficial a partir de la fecha mencionada y enviar la constancia junto con su Currículum Vitae (en PDF y con carácter de declaración jurada) al correo electrónico concursos@fcen.uncu.edu.ar.

El proceso de selección incluye:

Evaluación de antecedentes

Prueba de oposición

Entrevista personal, que se realizarán en la sede central de la Facultad.

Más información

Las condiciones completas, requisitos legales y el temario de la prueba se encuentran disponibles en la Resolución 139D y la Ordenanza N° 91/2023-CS, publicadas en el sitio oficial de la UNCuyo: www.fcen.uncu.edu.ar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA CONOCER LA NORMATIVA