Oportunidad de empleo en Mendoza: local gastronómico suma personal en distintas áreas

Local gastronómico mendocino abrió unas nuevas oportunidades de empleo para incorporar personal en distintas áreas. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.
Soberana, un espacio gastronómico mendocino enfocado en la panadería artesanal, la cafetería de especialidad y la atención personalizada, abrió nuevas oportunidades de empleo para incorporar personal en distintas áreas.
Las vacantes disponibles
Camarero/a
La búsqueda está orientada a personas capaces de desenvolverse en un entorno dinámico y con altos estándares de calidad.
Requisitos
- Experiencia comprobable mínima de dos años en atención al cliente.
- Conocimiento de idiomas y de vinos (deseable).
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
- Disponibilidad para cumplir turnos rotativos.
Mozo eventual
Soberana también busca incorporar mozos eventuales para reforzar la atención durante jornadas de mayor demanda.
El puesto requiere brindar un servicio profesional y cálido, manteniendo una excelente experiencia para los clientes.
Requisitos
- Experiencia previa comprobable en gastronomía de nivel.
- Habilidades de servicio, atención al detalle y manejo eficiente de tiempos.
Idiomas inglés y portugués (deseable).
- Disponibilidad para trabajar de manera eventual según las necesidades del servicio.
- Excelente presencia, buena comunicación y actitud positiva.
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a distintos ritmos de trabajo.
Panadero/a profesional
La tercera vacante está destinada a panaderos profesionales con experiencia en procesos artesanales y producción de alta calidad.
Requisitos
- Experiencia comprobable en panadería artesanal de masa madre y fermentaciones naturales.
- Dominio de técnicas tradicionales y contemporáneas para la elaboración de panes de autor y viennoiserie.
- Capacidad para crear, innovar y desarrollar nuevas propuestas con identidad propia.
- Conocimiento profundo de materias primas, procesos y tiempos de fermentación.
- Organización, disciplina y atención al detalle en todas las etapas de producción.
- Compromiso con la calidad, el trabajo en equipo y la mejora continua.
Cómo postular
Las personas interesadas en cualquiera de las vacantes de trabajo pueden enviar su currículum vitae al correo cvsoberana@gmail.com.
Indicar en el asunto el puesto al que se desea aplicar para facilitar el proceso de selección.