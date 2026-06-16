Oportunidad de empleo en Mendoza: local gastronómico suma personal en distintas áreas

Local gastronómico mendocino abrió unas nuevas oportunidades de empleo para incorporar personal en distintas áreas. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Soberana, un espacio gastronómico mendocino enfocado en la panadería artesanal, la cafetería de especialidad y la atención personalizada, abrió nuevas oportunidades de empleo para incorporar personal en distintas áreas.

Las vacantes disponibles

Camarero/a

La búsqueda está orientada a personas capaces de desenvolverse en un entorno dinámico y con altos estándares de calidad.

Requisitos

Experiencia comprobable mínima de dos años en atención al cliente.

comprobable mínima de dos años en atención al cliente. Conocimiento de idiomas y de vinos (deseable).

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

en equipo y bajo presión. Disponibilidad para cumplir turnos rotativos.

Mozo eventual

Soberana también busca incorporar mozos eventuales para reforzar la atención durante jornadas de mayor demanda.

El puesto requiere brindar un servicio profesional y cálido, manteniendo una excelente experiencia para los clientes.

Requisitos

Experiencia previa comprobable en gastronomía de nivel.

previa comprobable en gastronomía de nivel. Habilidades de servicio, atención al detalle y manejo eficiente de tiempos.

Idiomas inglés y portugués (deseable).

Idiomas inglés y portugués Disponibilidad para trabajar de manera eventual según las necesidades del servicio.

para trabajar de manera eventual según las necesidades del servicio. Excelente presencia, buena comunicación y actitud positiva.

buena comunicación y actitud positiva. Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a distintos ritmos de trabajo.

Panadero/a profesional

La tercera vacante está destinada a panaderos profesionales con experiencia en procesos artesanales y producción de alta calidad.

Requisitos

Experiencia comprobable en panadería artesanal de masa madre y fermentaciones naturales.

comprobable en panadería artesanal de masa madre y fermentaciones naturales. Dominio de técnicas tradicionales y contemporáneas para la elaboración de panes de autor y viennoiserie.

tradicionales y contemporáneas para la elaboración de panes de autor y viennoiserie. Capacidad para crear, innovar y desarrollar nuevas propuestas con identidad propia.

para crear, innovar y desarrollar nuevas propuestas con identidad propia. Conocimiento profundo de materias primas, procesos y tiempos de fermentación.

profundo de materias primas, procesos y tiempos de fermentación. Organización, disciplina y atención al detalle en todas las etapas de producción.

al detalle en todas las etapas de producción. Compromiso con la calidad, el trabajo en equipo y la mejora continua.

Cómo postular

Las personas interesadas en cualquiera de las vacantes de trabajo pueden enviar su currículum vitae al correo cvsoberana@gmail.com.

Indicar en el asunto el puesto al que se desea aplicar para facilitar el proceso de selección.