Oportunidad de empleo en Mendoza: local gastronómico suma personal en distintas áreas

Oportunidad de empleo en Mendoza: local gastronómico suma personal en distintas áreas

Mendoza

Local gastronómico mendocino abrió unas nuevas oportunidades de empleo para incorporar personal en distintas áreas. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Soberana, un espacio gastronómico mendocino enfocado en la panadería artesanal, la cafetería de especialidad y la atención personalizada, abrió nuevas oportunidades de empleo para incorporar personal en distintas áreas.

Las vacantes disponibles

Camarero/a

La búsqueda está orientada a personas capaces de desenvolverse en un entorno dinámico y con altos estándares de calidad.

Requisitos

  • Experiencia comprobable mínima de dos años en atención al cliente.
  • Conocimiento de idiomas y de vinos (deseable).
  • Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
  • Disponibilidad para cumplir turnos rotativos.

Mozo eventual

Soberana también busca incorporar mozos eventuales para reforzar la atención durante jornadas de mayor demanda.

El puesto requiere brindar un servicio profesional y cálido, manteniendo una excelente experiencia para los clientes.

Requisitos

  • Experiencia previa comprobable en gastronomía de nivel.
  • Habilidades de servicio, atención al detalle y manejo eficiente de tiempos.
    Idiomas inglés y portugués (deseable).
  • Disponibilidad para trabajar de manera eventual según las necesidades del servicio.
  • Excelente presencia, buena comunicación y actitud positiva.
  • Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a distintos ritmos de trabajo.

Panadero/a profesional

La tercera vacante está destinada a panaderos profesionales con experiencia en procesos artesanales y producción de alta calidad.

Requisitos

  • Experiencia comprobable en panadería artesanal de masa madre y fermentaciones naturales.
  • Dominio de técnicas tradicionales y contemporáneas para la elaboración de panes de autor y viennoiserie.
  • Capacidad para crear, innovar y desarrollar nuevas propuestas con identidad propia.
  • Conocimiento profundo de materias primas, procesos y tiempos de fermentación.
  • Organización, disciplina y atención al detalle en todas las etapas de producción.
  • Compromiso con la calidad, el trabajo en equipo y la mejora continua.

Cómo postular

Las personas interesadas en cualquiera de las vacantes de trabajo pueden enviar su currículum vitae al correo cvsoberana@gmail.com.

Indicar en el asunto el puesto al que se desea aplicar para facilitar el proceso de selección.

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