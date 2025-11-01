Operativo en Mendoza: desarticularon una organización que traficaba droga en las cárceles provinciales

La investigación se inició tras el hallazgo de cocaína y marihuana ocultas dentro del penal San Felipe II. A partir de ese descubrimiento, identificaron a un interno como presunto líder de la red narco.

Un amplio operativo encabezado por la Policía de Mendoza y el Servicio Penitenciario permitió desarticular una organización que se dedicaba a ingresar y comercializar drogas dentro de los penales de la provincia.

La acción, que contó con el apoyo de Gendarmería Nacional y la Policía Federal, incluyó 12 allanamientos en distintos puntos del Gran Mendoza, la zona Este y el Valle de Uco, además de cuatro registros dentro de los complejos penitenciarios San Felipe y Almafuerte.

La investigación comenzó tras el hallazgo de 408 gramos de cocaína ocultos en un balde con doble fondo y 424 gramos de marihuana compactada y fraccionada dentro del Complejo Penitenciario San Felipe II. A partir de ese descubrimiento, los investigadores identificaron a un interno como presunto líder de la red, junto con otros colaboradores encargados de facilitar el ingreso de los estupefacientes.

Durante los procedimientos realizados este jueves, se secuestraron:

Armas de fuego

Teléfonos celulares

Documentación relevante para la causa.

También se establecieron conexiones entre los diferentes miembros de la organización.

El caso se vincula con otro episodio ocurrido en agosto, cuando un agente penitenciario fue detenido al intentar ingresar 250 gramos de cocaína a un penal. En el allanamiento de su vivienda, las autoridades encontraron un kilo de marihuana.

Estos avances forman parte de las medidas implementadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia para reforzar los controles en las cárceles mendocinas, tras la puesta en marcha del Sistema Único de Ingreso. Este plan, impulsado por la ministra Mercedes Rus y presentado junto al gobernador Alfredo Cornejo, busca mejorar la seguridad interna mediante cuatro ejes principales:

Control unificado de accesos

Bloqueo selectivo de señales de celulares

Videovigilancia reforzada

Nuevos equipos de radiocomunicación

Desde su implementación, el Sistema Único de Ingreso permitió detectar alrededor de 800 gramos de cocaína y 2 kilos de marihuana que se intentaban ingresar ilegalmente a las unidades penitenciarias. Como resultado, siete agentes fueron procesados y se interceptó a 88 visitas y cinco personas ajenas intentando introducir objetos prohibidos.