Operaron con éxito al piloto mendocino Juan Cruz Yacopini: continúa internado en estado crítico

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini, de 26 años, fue sometido a una compleja cirugía cervical tras el accidente sufrido en El Carrizal. La intervención fue exitosa, aunque el joven permanece en terapia intensiva, con pronóstico reservado, en la Clínica de Cuyo.

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini fue operado con éxito este martes en la Clínica de Cuyo, donde permanece internado desde hace 11 días luego del grave accidente que sufrió en El Carrizal. Si bien la intervención quirúrgica tuvo un resultado favorable, su estado de salud continúa siendo crítico y con pronóstico reservado, informaron fuentes cercanas a su entorno.

Yacopini, de 26 años, ingresó al centro de salud con lesiones severas en la zona cervical, tras golpearse la cabeza contra un banco de arena al arrojarse al agua mientras compartía una jornada con amigos. Desde ese momento, su evolución fue monitoreada de manera permanente por un equipo médico especializado.

La intervención consistió en una fijación cervical, un procedimiento clave para inmovilizar el cuello, proteger la médula espinal y evitar posibles daños neurológicos mayores. La cirugía, que demandó varias horas, fue realizada por un equipo de neurocirujanos y traumatólogos especialistas en columna, quienes aguardaron a que el paciente alcanzara los parámetros de estabilidad necesarios antes de avanzar con la operación.

Aunque no hubo un parte médico oficial detallado, desde el entorno familiar confirmaron que “la operación fue todo un éxito y está estable”, lo que representó un paso fundamental dentro de un cuadro clínico de extrema delicadeza.

Cómo sigue la salud de Juan Cruz Yacopini

Pese al resultado positivo de la cirugía, los médicos advirtieron que Juan Cruz Yacopini continúa internado en terapia intensiva, con respiración asistida, aunque lúcido. Las próximas horas y días serán determinantes para evaluar su evolución y la respuesta del organismo tras el procedimiento quirúrgico.

Desde la Clínica de Cuyo remarcaron que se trata de un proceso de recuperación complejo, que requiere controles constantes y extrema cautela.