Ola de amenazas a escuelas católicas en Mendoza: mensajes de masacres, evacuaciones y clases suspendidas

Dos colegios católicos de Mendoza debieron suspender las clases tras recibir amenazas anónimas que advertían sobre posibles ataques armados dentro de las instituciones. La UCA y el Sagrado Corazón de María fueron evacuados, hay custodia policial y la Justicia investiga el origen de los mensajes.

Mendoza atraviesa una semana marcada por una ola de amenazas a escuelas católicas, que encendió la alarma entre autoridades, familias y fuerzas de seguridad. En apenas unos días, dos instituciones educativas debieron suspender sus actividades tras recibir mensajes anónimos que advertían sobre ataques armados dentro de los establecimientos.

La UCA y sus colegios, evacuados por una amenaza de masacre

El primer hecho se detectó luego de que una sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Godoy Cruz, recibiera un correo anónimo en el que se aseguraba que una persona armada ingresaría al edificio para cometer una masacre. La advertencia, dirigida también al Colegio Papa Francisco, dependiente de la UCA, obligó a aplicar el protocolo dispuesto por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El mensaje desató un operativo inmediato: todos los niveles educativos fueron evacuados, se suspendieron las actividades hasta el lunes y se dispuso custodia policial permanente. En el comunicado oficial, la institución informó: “Se ha recibido una amenaza anónima que nos obliga aplicar el protocolo del Ministerio de Seguridad y Justicia y evacuar los edificios de la UCA, en sus niveles educativos primario, secundario y universitario”.

Padres de la institución dialogaron con elnueve.com y compartieron una captura del mensaje que les llegó con la amenaza. En uno de ellos, el remitente afirmaba ser “militante de la red 764” y advertía: “Iré a una de las sedes de la Universidad Católica a cometer un genocidio”. Ante esa situación, muchos padres pidieron que se habiliten clases virtuales hasta que haya garantías de seguridad.

Segundo establecimiento amenazado: un grupo anticatólico y otra suspensión

Horas después, el Colegio Sagrado Corazón de María, ubicado en Ciudad, recibió un mensaje con características similares. El correo electrónico aseguraba que un supuesto grupo “anticatólico” cometería un tiroteo dentro de la institución y detallaba incluso la hora en la que ingresarían armados para provocar una masacre.

La dirección del colegio informó a la Dirección General de Escuelas y al Ministerio de Seguridad. Siguiendo el protocolo, se decidió suspender las clases, activar la custodia en los accesos y trasladar la jornada a modalidad virtual. En el comunicado interno, el establecimiento señaló: “…debido a la recepción de una amenaza anónima, y en estricto cumplimiento del protocolo de seguridad y justicia, la Comisión Directiva ha determinado la suspensión total de todas las actividades académicas y administrativas…”

La Justicia Federal ordenó preservar el edificio con presencia policial hasta que se determine el origen del mensaje. Por el momento, la principal hipótesis apunta a que podría tratarse de una serie de amenazas coordinadas para generar pánico y disrupción institucional.

‼️Este es el mail que recibieron las autoridades del Colegio Corazón de María de Ciudad #Mendoza y que motivó la suspensión de clases presenciales este martes. Se trata de una amenaza de atentado #PrimeroMendoza @radiomitremza https://t.co/jeDU5ri8QF pic.twitter.com/zShq8nqxSI — Sofia Gainza (@SofiaGainza) November 11, 2025

Según fuentes del Ministerio de Seguridad, los equipos especializados en delitos informáticos ya trabajan para rastrear los correos y establecer si las amenazas provienen de una misma fuente o si responden a distintos autores. En ambos casos, las comunicaciones mencionaban ataques armados y “masacres”, lo que motivó reacciones inmediatas.

Por ahora, las clases permanecen suspendidas en las instituciones afectadas y la ola de amenazas a escuelas católicas en Mendoza sigue en investigación. Las autoridades buscan llevar tranquilidad, pero no descartan nuevas medidas preventivas mientras se avanza en la identificación de los responsables.