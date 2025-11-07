Evacuaron un colegio y una universidad por una amenaza de que alguien entraría armado

La Universidad Católica Argentina y sus colegios primario y secundario debieron suspender sus actividades por una amenaza anónima de una persona que señaló que entrarían a uno de los establecimientos “con ametralladoras”.

Un comunicado que lanzó la Universidad Católica Argentina alertó a todos: “Estimada comunidad, se ha recibido una amenaza anónima” encabeza el comunicado que finaliza con la suspensión de todas las actividades hasta el lunes en todos los niveles educativos.

Si bien no se filtró demasiada información, la amenaza sería de un anónimo que habría señalado que “entraría alguien con ametralladora” sin especificar a cual de los edificios, el Ministerio de Seguridad decidió evacuar todo por precaución.

La Universidad Católica y el colegio Papa Francisco (la escuela de la Universidad) tienen sus edificios funcionando en calle El Nihuil de Godoy Cruz, frente al parque San Vicente.



De esta manera, los alumnos que cursen en alguna dependencia de la UCA deberán volver a clases recién el lunes.

A partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal junto al Ministerio de Seguridad de la provincia, deberá investigar si se trató de una amenaza real o de algún engaño.

El comunicado de la Universidad Católica

Estimada comunidad: “se ha recibido una amenaza anónima que nos obliga a aplicar el protocolo del Ministerio de Seguridad y Justicia y a evacuar los edificios de la UCA, en sus niveles educativos, primario, secundario y universitario.

Por este motivo, queda suspendida toda actividad hasta el lunes, quedamos a disposición”, concluye el comunicado.