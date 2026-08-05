“Ojalá hubiera tenido más tiempo”: la conmovedora despedida de la hija de la pareja que murió tras la caída de un árbol en San Carlos

La joven publicó una emotiva carta en sus redes sociales tras la muerte de sus padres, Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi, quienes fallecieron durante el temporal de viento Zonda en San Carlos. El mensaje conmovió a miles de mendocinos.

Hay dolores muy difíciles de explicar y la tragedia ocurrida el pasado fin de semana en San Carlos continúa generando una profunda conmoción en Mendoza. Mientras avanza la investigación sobre el accidente en el que un árbol cayó sobre una camioneta durante un intenso episodio de viento Zonda, una de las hijas de la pareja fallecida compartió una desgarradora despedida que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Con palabras cargadas de dolor, la adolescente recordó a sus padres como su principal sostén y expresó el enorme vacío que dejó la pérdida de Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi, quienes murieron el sábado cuando viajaban por la Ruta Nacional 143.

“Mis papás fueron mi lugar seguro”: la emotiva carta de la hija de la pareja

A través de sus redes sociales, Ema Pompei publicó un extenso mensaje en el que intentó poner en palabras el dolor que atraviesa tras la muerte de sus padres.

La joven comenzó su despedida con una frase que rápidamente se multiplicó entre miles de usuarios: “Hoy me cuesta encontrar las palabras para hablar de ustedes. Hay dolores que son tan grandes que no entran en ninguna frase”.

En el texto recordó a sus padres como las personas que siempre la acompañaron y que marcaron su vida con amor, esfuerzo y dedicación. También confesó que una de las mayores dificultades que enfrenta es imaginar cómo seguirá adelante sin quienes consideraba “las dos personas más importantes” de su vida.

El recuerdo de una familia unida por el amor y el esfuerzo

En su carta, la adolescente destacó el sacrificio que realizaron sus padres para construir un futuro para sus hijos. “Siempre dije que no había nacido en una cuna de oro, pero mis papás poco a poco me la habían construido con muchísimo esfuerzo y sacrificio”, expresó.

Además, aseguró que conservará para siempre las enseñanzas, los viajes compartidos, las risas y cada uno de los momentos vividos junto a ellos. “Van a seguir viviendo en mí, en la persona que soy y en todo lo que haga de ahora en adelante“, escribió.

En el cierre del mensaje agradeció el amor recibido durante toda su vida y manifestó que llevará a sus padres “para siempre” en su corazón. “Los extraño a ustedes. Los amo con todo lo que soy. Y los voy a llevar conmigo para siempre. Ojalá que estén en un lugar hermoso y nos cuiden como los angelitos que son”, escribió.

La tragedia ocurrió durante un viaje familiar por San Carlos

El accidente se produjo el sábado sobre la Ruta Nacional 143, cuando un árbol de grandes dimensiones cedió debido a las fuertes ráfagas de viento Zonda y cayó sobre la camioneta en la que viajaba la familia.

Como consecuencia del impacto, Fabio Germán Pompei, de 46 años, y Fabiana Piedi fallecieron en el lugar. En el vehículo también viajaban una de sus hijas adolescentes y Andrea Roxana Fariña, de 52 años, oriunda de Córdoba. Ambas resultaron heridas, aunque se encuentran fuera de peligro.

Según se conoció tras la tragedia, la familia había organizado un viaje para buscar a una de sus hijas, quien había participado de un encuentro deportivo de hockey en San Rafael. Además, ese fin de semana tenía un significado especial: estaban ultimando los preparativos para celebrar los 15 años de la adolescente.

Las palabras de Ema Pompei generaron una fuerte repercusión entre familiares, amigos y usuarios de redes sociales, quienes expresaron mensajes de apoyo y acompañamiento.

Mientras tanto, continúa la investigación para determinar las circunstancias que rodearon el accidente y las condiciones del árbol que cayó sobre el vehículo.