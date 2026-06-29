Obras en el centro: demoras y preocupación por trabajos en una transitada esquina del centro de Mendoza

La reducción de calzada sobre Paso de los Andes, entre Clark y Manuel A. Sáez, obliga a circular por un solo carril y podría generar importantes demoras en una de las arterias más transitadas de Ciudad, donde además ya se registró un accidente anteriormente.

Una reducción de calzada sobre Paso de los Andes, entre Clark y Manuel A. Sáez, obliga a los conductores a circular por un solo carril y complica el tránsito en una de las principales arterias de la Ciudad de Mendoza.

Si bien durante las primeras horas de este lunes el flujo vehicular era escaso, se advirtió que la situación podría provocar importantes congestiones en los horarios pico. Paso de los Andes cuenta con onda verde y es una vía de gran circulación, por lo que el cierre parcial de uno de sus carriles genera un cuello de botella al llegar a la intersección.

La preocupación no solo pasa por las demoras, sino también por la seguridad vial. En el lugar ya se registró un accidente de tránsito y aún pueden observarse restos de vehículos sobre el asfalto, evidencia de una colisión ocurrida anteriormente en esa esquina.

Además del intenso movimiento de automóviles particulares, por la zona circulan varias líneas de colectivos, entre ellas servicios de las líneas 400 y 500. Cuando coinciden varias unidades, todas deben incorporarse al único carril habilitado, lo que incrementa el riesgo de embotellamientos y maniobras peligrosas.

Ante este panorama, se recomienda a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y, en la medida de lo posible, optar por vías alternativas para evitar demoras.