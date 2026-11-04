Obras en el Acceso Sur: dónde y en qué horario habrá restricciones de tránsito este jueves

Los conductores que circulen por el Acceso Sur de Mendoza deberán tener en cuenta una reducción de calzada este jueves 5 de noviembre por las obras de la tercera trocha. La restricción será a la altura de Boedo y habrá un solo carril habilitado por sentido.

La circulación por el Acceso Sur, en Mendoza, tendrá modificaciones este jueves 5 de noviembre debido a los trabajos vinculados con la construcción de la tercera trocha. La reducción comenzará a las 8.30 y se extenderá hasta aproximadamente las 14, a la altura de Boedo. Durante ese período, quedará habilitado un solo carril por sentido de circulación y también se podrá transitar por las colectoras.

Cómo será el corte en el Acceso Sur este jueves

La Subsecretaría de Infraestructura informó que las tareas se realizarán en ambos tramos del Acceso Sur, en la zona de Boedo. Los trabajos contemplan la limpieza y el replanteo del cantero central, donde se instalarán los equipos necesarios para continuar con las obras de ampliación de la autopista.

Para permitir el ingreso y el desplazamiento de la maquinaria sobre la calzada rápida, ubicada junto al cantero central, será necesario restringir temporalmente la circulación. De esta manera, entre las 8.30 y las 14 aproximadamente, los conductores dispondrán de un solo carril habilitado por sentido, además de las colectoras.

Desde el área recomendaron circular con precaución, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal que trabaje en el lugar.

En qué consiste la obra de la tercera trocha del Acceso Sur

La intervención forma parte del proyecto de transformación del Acceso Sur sobre la Ruta Nacional 40, que comprende unos 18 kilómetros en el tramo correspondiente a Luján de Cuyo.

Entre las principales tareas se encuentra la construcción de una tercera trocha entre Paso y Azcuénaga, además de nuevos puentes en los cruces de Malabia, Castro Barros y Zapiola.

El objetivo es adecuar la infraestructura a las actuales necesidades de circulación y eliminar los estrechamientos que se generan en los sectores de los puentes existentes. Con las nuevas estructuras se busca mantener el ancho de la autopista y evitar los cuellos de botella que provocan reducciones de velocidad y situaciones de riesgo.

Los trabajos están a cargo de las empresas CEOSA y Da Fré & Dumandzic, que conforman una unión transitoria, y cuentan con una inversión de 77 millones de dólares.

A cuántos conductores beneficiará la ampliación del Acceso Sur

Según los datos del proyecto, la transformación del corredor beneficiará a más de 150.000 usuarios que utilizan diariamente el Acceso Sur para conectar distintos puntos del Gran Mendoza con Luján de Cuyo.

La obra tendrá impacto en la circulación de quienes transitan entre Carrodilla, Mayor Drummond, Chacras de Coria y la Ciudad de Luján, además de los vehículos que llegan desde Godoy Cruz y Maipú.

El plazo de ejecución previsto es de 22 meses, con hitos de avance establecidos a partir de los 12 meses.