Obras en el Acceso Este: ¿de cuánto son las demoras por los trabajos en Maipú?

Desde este lunes habrá un nuevo estrechamiento de calzada en el Acceso Este, a la altura de Maipú, mientras continúan los cortes en distintos sectores. Las obras de ampliación provocan demoras de hasta 30 minutos y el tramo más complejo comenzará a intervenirse el 6 de julio en Guaymallén.

Las obras de ampliación y mejora del Acceso Este continúan avanzando en Maipú y, desde este lunes, los conductores deben afrontar un nuevo estrechamiento de calzada, además de los cortes totales que permanecen vigentes en distintos sectores. Mientras tanto, también se prepara el inicio de la etapa más compleja de los trabajos en Guaymallén.

Actualmente, las tareas se concentran en el ensanchamiento de la calzada entre el puente de calle Serpa y calle Cervantes. En ese tramo se realizan trabajos de recalce de banquinas con maquinaria pesada, entre ellas camiones, niveladoras y excavadoras, en un importante despliegue sobre calle Maza.

La magnitud de la obra genera demoras y modificaciones en la circulación, aunque muchos automovilistas consideran que los inconvenientes son parte del proceso. “Hay que tener paciencia, es un avance para todos”, expresó un conductor que transitaba por la zona. Otro señaló que, si bien el tránsito está muy congestionado, espera que las obras concluyan en los plazos previstos.

Las demoras ya son una constante para quienes utilizan diariamente el Acceso Este. Algunos conductores aseguraron que el tiempo de viaje puede extenderse hasta 25 minutos más de lo habitual debido a la congestión.

En cuanto a la circulación, la calzada sur, con sentido hacia el este, permanece interrumpida entre calle Serpa y calle Cervantes, por lo que el tránsito es desviado hacia la colectora sur. En tanto, la calzada norte, en dirección al Gran Mendoza, continúa cerrada entre calle Lamadrid y Las Margaritas.

Además, las autoridades ya anticiparon que el próximo 6 de julio comenzará la intervención en el tramo considerado más complejo de toda la obra, ubicado en Guaymallén.

Según las estimaciones, las demoras rondan actualmente los 20 minutos durante la mañana y pueden alcanzar los 30 minutos en horas de la tarde.

Por el Acceso Este circulan diariamente más de 120.000 vehículos y la obra demandará aproximadamente 22 meses de ejecución. Durante ese período, las autoridades recomiendan planificar los viajes con anticipación y tener paciencia ante las restricciones y desvíos que continuarán mientras avanzan los trabajos.