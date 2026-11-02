Obras en el Acceso Este: construyen una rotonda en calle Urquiza ¿cómo será el tránsito en la zona?

Las obras de ampliación del Acceso Este provocan nuevos cortes en Guaymallén. La lateral norte estará interrumpida entre Ascasubi y Urquiza, mientras avanzan los trabajos de construcción de una rotonda y reparación de la calzada.

Las obras de ampliación del Acceso Este avanzan con nuevos cortes de tránsito en Guaymallén. La interrupción afecta la lateral norte entre las calles Ascasubi y Urquiza, mientras se realizan trabajos de reparación de la calzada y se proyecta una rotonda para conectar ambos lados del departamento.

El tránsito en el Acceso Este tendrá nuevas complicaciones durante las próximas semanas debido al avance de las obras de ampliación. Desde este lunes, la lateral norte permanecerá cortada en el tramo comprendido entre las calles Ascasubi y Urquiza, por lo que los conductores deberán utilizar recorridos alternativos.

La intervención forma parte de la segunda etapa de los trabajos que se ejecutan en esta importante vía de circulación. Entre las principales tareas previstas se encuentra la construcción de una rotonda a la altura de calle Urquiza, que permitirá conectar el sector norte con el sur del departamento, además de la realización de un puente que atravesará el Acceso Este.

Cuáles son los desvíos por el corte en el Acceso Este

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los desvíos estarán señalizados y se organizarán a través de calles como Ascasubi, 9 de Julio y Tirasso. Los conductores también podrán cruzar hacia el sector sur del departamento y continuar por Elpidio González en dirección al oeste.

Desde el municipio solicitaron circular con precaución, respetar la señalización y prestar atención a las indicaciones dispuestas en la zona de obras.

El corte total de la colectora norte no tiene, por el momento, una fecha definida de finalización. Según explicaron las autoridades, los trabajos demandarán varios meses y se producirán nuevas modificaciones en la circulación a medida que avance la ejecución del proyecto.

Reparaciones en la calzada y nuevas reducciones de tránsito

En paralelo con las tareas vinculadas a la rotonda, comenzaron los trabajos de llenado de fisuras y grietas en la calzada del Acceso Este.

Las reparaciones se realizarán en tramos de aproximadamente 500 metros y contemplarán reducciones parciales de la circulación. La ejecución de estas tareas estará sujeta a las condiciones meteorológicas.

Durante el sábado ya se había registrado un corte parcial en la mano que se dirige hacia el este, debido a la erradicación de un árbol.

Las autoridades advirtieron que habrá diferentes interrupciones y demoras mientras se desarrollen las obras, especialmente durante los horarios de mayor circulación vehicular.

Las lluvias complicaron el avance de las obras

Las condiciones climáticas también influyeron en el desarrollo de los trabajos. Según explicaron desde el área responsable de la intervención, las lluvias obligaron a suspender algunas tareas en reiteradas ocasiones.

Además, durante la última contingencia climática se registraron anegamientos en distintos tramos del Acceso Este. La situación requirió la intervención conjunta con personal de la obra para resolver los inconvenientes y garantizar la seguridad vial.

La opinión de los conductores

El avance de los trabajos y los cortes generan distintas reacciones entre quienes circulan habitualmente por la zona.

Algunos conductores reconocieron que no estaban al tanto de las nuevas interrupciones, mientras que otros señalaron que ya venían encontrando cortes en sus recorridos habituales.

Un chofer que trabaja con una aplicación de transporte manifestó que desconocía que las interrupciones afectarían ese sector y que pensaba que se trataba solamente de arreglos en la calzada.

Por su parte, una vecina que vive en las inmediaciones señaló que los desvíos complican sus traslados hacia el centro. También pidió que se mejoren las condiciones de las laterales para reducir los inconvenientes que generan los cortes.

Mientras continúen las obras de ampliación del Acceso Este, los conductores deberán contemplar posibles demoras, prestar atención a la señalización y planificar sus recorridos con anticipación.