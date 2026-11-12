Obras en calle Alberdi: comerciantes denuncian una caída del 20% en las ventas y el municipio promete terminar antes de fin de año

Los trabajos en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Mendoza generan complicaciones para circular, dificultades para peatones y reclamos de vecinos y comerciantes. La intervención debía finalizar en septiembre, pero el plazo se extendió por problemas técnicos.

Circular por los alrededores de la Terminal de Ómnibus de Mendoza se convirtió en un desafío para automovilistas, peatones y vecinos. Las obras sobre calle Alberdi, en Guaymallén, modificaron la circulación, provocaron desvíos y embotellamientos y también impactaron en la actividad comercial de la zona. Algunos comerciantes aseguran que las ventas cayeron alrededor de un 20% desde el inicio de los trabajos.

La intervención forma parte del plan de recuperación integral y ordenamiento del entorno de la terminal. Incluye el recambio de redes cloacales, mejoras en el alumbrado público y la reconstrucción de las calles. Sin embargo, el plazo original de ejecución venció en septiembre y ahora el municipio apunta a completar la obra antes de que termine el año.

Por qué se demoraron las obras en calle Alberdi

Los trabajos comenzaron a fines de enero y tenían un plazo previsto de diez meses. No obstante, desde el municipio reconocieron que las tareas se extendieron por las dificultades técnicas que aparecieron durante la intervención de las redes subterráneas.

“Estamos hablando de que antes de fin de año la transitabilidad va a quedar terminada”, señalaron desde la comuna. También explicaron que las tareas sobre las redes de agua y cloacas suelen generar demoras, porque las condiciones y conexiones existentes se conocen en profundidad una vez que comienzan las excavaciones.

Mientras tanto, quienes circulan por el sector deben adaptarse a los cambios en el tránsito. La circulación se mantiene por media calzada y todavía quedan trabajos pendientes. Para completar algunas etapas será necesario realizar un corte total de la calle.

Comerciantes denuncian una caída en las ventas y falta de información

Las complicaciones no se limitan a los automovilistas. Los comerciantes de la zona aseguran que el movimiento cayó desde que comenzaron las obras y estiman que la baja en las ventas ronda el 20%.

Uno de los reclamos más reiterados apunta a la falta de comunicación previa sobre el inicio y el desarrollo de los trabajos. “Era necesario hacer las obras que han hecho, pero nunca se avisó a los comercios”, contó un comerciante, quien explicó que la intervención también afectó su movilidad y le impidió salir con normalidad.

Otros vecinos describieron jornadas de tierra, roturas y dificultades para acceder a sus viviendas y locales. También mencionaron interrupciones en los servicios, entre ellas una semana sin agua, y problemas vinculados con los cortes de luz.

Quienes viven y trabajan en las inmediaciones de la terminal también advierten sobre los riesgos que generan los cambios en la circulación. Los cruces se volvieron más difíciles y, según relataron, se registraron choques, bocinazos y demoras en distintos momentos del día.

La reducción del espacio disponible obliga a los conductores a tener mayor precaución, mientras que los peatones encuentran obstáculos para caminar y cruzar por el sector.