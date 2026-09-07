Nuevo régimen penal juvenil: qué hicieron los 6 adolescentes que fueron detenidos este fin de semana

A pocas horas de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil, Mendoza ya registra seis hechos delictivos con adolescentes involucrados en Maipú, San Rafael y General Alvear. Robos, hurtos y amenazas pusieron a prueba la nueva normativa, que amplía la intervención penal y alcanza incluso a jóvenes de 15 años.

El nuevo régimen penal juvenil comenzó a regir este sábado y, desde su entrada en vigencia, ya se registraron al menos seis hechos delictivos en Mendoza con adolescentes involucrados. Los episodios ocurrieron en Maipú, San Rafael y General Alvear, e incluyeron robos, hurtos, amenazas y un intento de ingreso a una vivienda.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, destacó que la nueva normativa establece consecuencias penales para los adolescentes que cometan delitos y remarcó especialmente la posibilidad de intervenir en casos que involucren a jóvenes de 15 años, quienes bajo el régimen anterior quedaban fuera de la legislación penal.

Uno de los episodios ocurrió durante la madrugada de este lunes en un comercio de Maipú, donde fueron detenidos dos adolescentes de 15 y 16 años acusados de un hurto simple. Según explicó la funcionaria, ninguno de los dos habría sido imputable bajo la legislación anterior en este caso: el régimen previo contemplaba la responsabilidad penal de los jóvenes de 16 años únicamente para determinados delitos con penas superiores a los dos años.

Los primeros casos desde la entrada en vigencia

Desde las 0 horas del sábado 5 de septiembre, la Policía intervino en distintos hechos que tuvieron como protagonistas a adolescentes.

En San Rafael, un grupo de cinco jóvenes, entre ellos uno de 15 años, fue detectado por las cámaras de seguridad mientras intentaba ingresar a una vivienda. La intervención policial permitió frustrar el robo y el caso quedó en grado de tentativa.

También se registró el robo a una carnicería, en el que estuvieron involucrados adolescentes de 16 y 17 años. En General Alvear, en tanto, intervino un joven de 17 años por un episodio de amenazas.

Otro de los hechos ocurrió en Maipú y fue calificado como un robo agravado por el uso de armas, con la participación de jóvenes de 16 y 17 años.

Rus remarcó que estos casos muestran el alcance del nuevo régimen, que incorpora todos los delitos contemplados en el Código Penal y permite iniciar procesos penales contra adolescentes en situaciones que anteriormente podían quedar fuera del sistema.

Qué pasó con los adolescentes involucrados

Respecto de la situación procesal de los jóvenes, la ministra explicó que la Policía puso a todos los involucrados a disposición de la Justicia para que sean los fiscales y jueces quienes determinen las medidas correspondientes.

Según indicó, solamente uno de los adolescentes había sido trasladado. El resto quedó sujeto a las decisiones judiciales dentro de las respectivas investigaciones.

“Ahora cualquier delito tiene consecuencias”, sostuvo Rus al referirse al mensaje que busca transmitir la implementación del nuevo régimen.

La funcionaria señaló además que los casos pueden derivar en procesos penales, investigaciones y eventualmente condenas, de acuerdo con las circunstancias y las decisiones que adopte la Justicia.

El caso del joven de 19 años alojado en el ex Cose

Otro de los puntos abordados por la ministra fue la situación de un joven de 19 años que había sido alojado en el sistema de responsabilidad penal juvenil y que recientemente protagonizó un streaming junto a otros jóvenes.

Rus cuestionó que un joven de esa edad permanezca dentro de un régimen pensado para adolescentes y sostuvo que la nueva normativa establece un límite concreto: ningún joven mayor de 18 años debe permanecer en el sistema de responsabilidad penal juvenil.

La ministra consideró que, por sus antecedentes y por un intento de fuga registrado en su prontuario, el joven debería ser trasladado a una unidad penitenciaria de mayor seguridad, como Almafuerte.

Según explicó, el objetivo es evitar que adultos jóvenes con antecedentes relevantes convivan con adolescentes que se encuentran dentro de procesos de reinserción social.

Un nuevo mensaje para adolescentes y padres

La ministra sostuvo que el cambio busca poner fin a situaciones en las que determinados delitos cometidos por adolescentes no generaban una respuesta penal.

“Ahora cualquier delito tiene consecuencias”, afirmó Rus, al remarcar que el nuevo régimen alcanza a todos los delitos y establece un proceso penal con consecuencias.

También destacó la corresponsabilidad parental prevista en la legislación nacional y señaló que los responsables de los adolescentes pueden ser advertidos y compulsados ante determinados hechos, además de las disposiciones contempladas por la normativa contravencional.

De esta manera, a pocos días de su entrada en vigencia, el nuevo régimen penal juvenil ya comenzó a aplicarse en Mendoza y sus primeras intervenciones involucran delitos contra la propiedad, amenazas y hechos en los que participaron adolescentes de distintas edades.