Mendoza: hasta dónde se puede ir para ver la nieve este domingo y en qué rutas es obligatorio llevar cadenas

La Dirección Provincial de Vialidad difundió el estado de los caminos de montaña. Hay sectores habilitados para llegar a zonas con nieve, pero varios presentan hielo y requieren extrema precaución, vehículos 4×4 y cadenas.

Si la idea para este domingo 6 de septiembre es aprovechar el día y subir a la montaña para disfrutar de la nieve, antes de salir es importante conocer hasta dónde está habilitado el tránsito en cada camino.

El último parte de la Dirección Provincial de Vialidad advierte que las rutas de montaña presentan sectores con hielo y acumulación nívea. Por eso, se recomienda circular con extrema precaución y contar con cadenas para los vehículos. Además, en algunos caminos hay restricciones para determinados tipos de vehículos.

Uno de los sectores que permite acercarse a la alta montaña es la Ruta Provincial 13, desde Uspallata hacia el Cerro 7 Colores. El camino está transitable, pero con precaución. Entre Cerro 7 Colores y Agua de Chilcas solamente pueden avanzar vehículos 4×4.

También se encuentra habilitada la Ruta Provincial 52, entre Villavicencio y Uspallata. En el sector comprendido entre el Hotel Villavicencio y la Ruta Nacional 149 hay tramos de suelo natural y enripiado, por lo que se debe circular con cuidado.

Otro de los caminos de montaña habilitados es la Ruta Provincial 89, que conecta Potrerillos con sectores como El Salto, Vallecitos y Las Vegas. Allí se informa la presencia de nieve y hielo sobre la calzada.

Si el destino elegido es Vallecitos, hay que prestar especial atención a las condiciones de circulación. El camino está habilitado con precaución y la portación de cadenas es obligatoria. Además, en el tramo hacia San Antonio se exige la circulación de vehículos 4×4 y cadenas.

Por las condiciones del camino, no es recomendable intentar el ascenso sin el equipamiento correspondiente.

La Ruta Provincial 94, hacia el Manzano Histórico y el refugio Portinari, permanece transitable con precaución. El parte advierte sobre nieve y hielo en la calzada, por lo que se exige especial cuidado y portación o uso de cadenas desde el Cristo hasta el refugio Alferes Portinari, de acuerdo con las condiciones del camino.

La Ruta Provincial 222, que conecta la zona de Niña Encantada, Los Molles y Las Leñas, se encuentra transitable con precaución hasta Las Leñas. En este sector también es obligatoria la portación de cadenas, debido a la presencia de nieve y hielo.

No todos los circuitos de montaña están habilitados. En el sur provincial, la Ruta Provincial 226, hacia El Azufre y el Paso El Planchón, está habilitada únicamente para vehículos 4×4 hasta Las Tapaderas. Desde allí permanece cortada por acumulación de nieve en la calzada.

Además, en Malargüe se mantiene cerrado por nieve el acceso a Termas de Cajón Grande, mientras que también figuran como intransitables la RP 98 hacia Laguna del Diamante, la RP 222 hacia Valle Hermoso y el Paso del Carqueque.