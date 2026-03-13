Nostalgia pura: una histórica parrilla y un antiguo boliche de Mendoza ahora son ruinas

La demolición de un edificio sobre calle Primitivo de la Reta, donde funcionaron una histórica parrilla y el recordado boliche China con África, generó sorpresa y nostalgia entre los mendocinos. El lugar, que fue escenario de reuniones, festejos y noches de rock, hoy quedó reducido a ruinas y dará paso a un nuevo proyecto.

Una escena cargada de nostalgia en Mendoza sorprendió a quienes transitan habitualmente por calle Primitivo de la Reta, en pleno centro de la ciudad de Mendoza. Donde durante años funcionaron una reconocida parrilla y el recordado boliche China con África, hoy solo quedan ruinas y escombros tras la demolición de los edificios.

La imagen generó impacto entre vecinos, turistas y mendocinos que pasan diariamente por la zona, ya que el lugar fue durante décadas punto de encuentro para celebraciones, salidas nocturnas y reuniones familiares.

El predio ubicado sobre calle Primitivo de la Reta, casi esquina Garibaldi, albergó durante muchos años una histórica parrilla del centro mendocino, que cerró sus puertas hace algunos años.

El amplio local supo recibir a turistas, familias y grupos de amigos, convirtiéndose en un espacio emblemático para quienes buscaban disfrutar de la gastronomía local en una zona muy transitada de la ciudad. Con el paso del tiempo, “El Asador del centro” quedó cerrado y finalmente fue demolido, dejando una imagen completamente distinta a la que muchos mendocinos recordaban.

Junto al antiguo restaurante también se encontraba una casona histórica que en 2009 funcionó como el boliche China con África, un espacio dedicado principalmente al rock y la música alternativa.

El lugar se convirtió en un punto de referencia para la vida nocturna de Mendoza, especialmente para quienes frecuentaban recitales y fiestas vinculadas a la escena rockera local. Sin embargo, la estructura permanecía abandonada desde hacía varios años y con el paso del tiempo el deterioro fue cada vez más evidente hasta su reciente demolición.

Las fotos del lugar, que comenzaron a circular en redes sociales, despertaron una fuerte reacción entre los usuarios, que recordaron anécdotas vinculadas a cumpleaños, salidas con amigos, viajes y encuentros familiares.

Qué se construirá en el predio

Según consta en el expediente de demolición, el terreno será destinado a un nuevo proyecto vinculado al Grupo Huentala, empresa reconocida por administrar hoteles y restaurantes en Mendoza.

La firma ya cuenta con distintos emprendimientos en la zona céntrica, por lo que el espacio podría integrarse a un nuevo desarrollo turístico o gastronómico.

Mientras tanto, la imagen actual del lugar, con paredes derrumbadas y estructuras desaparecidas, se convirtió en una postal que mezcla progreso con recuerdos de una etapa muy presente en la historia reciente de la ciudad.