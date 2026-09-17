Norovirus en Lavalle: suspendieron las clases en un colegio por el brote que afectó a más de 200 alumnos

El colegio parroquial Nuestra Señora del Rosario decidió suspender las clases presenciales este viernes 18 de septiembre para realizar una desinfección preventiva de sus instalaciones. La medida se tomó luego del brote de gastroenteritis registrado en Lavalle, donde más de 200 alumnos de la escuela Juan Galo presentaron síntomas compatibles con norovirus.

El brote de norovirus en Lavalle generó nuevas medidas preventivas en establecimientos educativos del departamento. El colegio parroquial Nuestra Señora del Rosario resolvió que este viernes 18 de septiembre los alumnos trabajarán de manera virtual para permitir la desinfección de aulas, baños y superficies de contacto común.

La decisión se tomó luego de que se detectaran casos por confirmar dentro de la institución y ante la circulación del virus que provocó un importante brote de gastroenteritis en una escuela de Villa Tulumaya.

En tanto, las autoridades sanitarias recomendaron extremar las medidas de higiene y evitar que concurran a clases aquellas personas que presenten síntomas.

Más de 200 alumnos tuvieron síntomas en una escuela de Lavalle

El brote comenzó a registrarse en la escuela Juan Galo Lavalle, ubicada en Villa Tulumaya, donde alrededor de 200 alumnos presentaron vómitos y diarrea durante los primeros días de septiembre.

La institución cuenta con una matrícula cercana a los 780 estudiantes. Según explicó la directora de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, la tasa de ataque fue de aproximadamente un 25,5%, considerando los casos registrados entre alumnos, docentes y algunos familiares.

Los primeros episodios llevaron a sospechar inicialmente de una posible intoxicación alimentaria o por agua. Por ese motivo se realizaron análisis de alimentos, agua y muestras de pacientes.

Con el avance de la investigación y la forma en que aparecieron los casos, las autoridades sanitarias plantearon que podía tratarse de un virus de alta capacidad de contagio. Finalmente, los análisis permitieron identificar al norovirus como el agente asociado al brote.

El colegio Nuestra Señora del Rosario suspendió las clases

Ante la aparición de casos por confirmar dentro de la institución, el colegio Nuestra Señora del Rosario decidió implementar una medida preventiva.

Durante este viernes 18 de septiembre, los estudiantes desarrollarán sus actividades de manera virtual, mientras se realiza una limpieza y desinfección integral del establecimiento.

Las tareas alcanzarán especialmente las aulas, baños y superficies de contacto frecuente, con el objetivo de reducir las posibilidades de transmisión del virus.

Desde la institución aclararon que, en principio, se trata de una suspensión por una sola jornada, aunque evaluarán la necesidad de repetir las tareas de desinfección.

Qué pasó con los alumnos que tuvieron norovirus

De acuerdo con la información brindada por las autoridades de la escuela Juan Galo, los alumnos afectados presentaron síntomas durante aproximadamente dos o tres días.

Además de los casos registrados dentro de la institución, también se detectaron contagios entre integrantes de las familias. Por este motivo, algunos grupos familiares pueden atravesar el cuadro durante aproximadamente una semana, debido a la transmisión entre sus integrantes. La mayoría de los estudiantes evolucionó favorablemente.

Algunos niños fueron trasladados al hospital de la zona y, según informaron desde la escuela, dos o tres permanecieron en observación debido a cuadros de deshidratación. Una vez que mejoraron, recibieron el alta médica.

Las autoridades indicaron que no se trató de un cuadro que haya requerido hospitalización prolongada.

Cómo se contagia el norovirus

El norovirus es un virus altamente contagioso que puede propagarse con rapidez en lugares donde existe contacto estrecho entre muchas personas, como las escuelas.

La principal vía de transmisión es la fecal-oral, aunque el virus también puede propagarse a través del vómito, las manos, alimentos, agua y superficies contaminadas.

Uno de los principales riesgos aparece cuando una persona infectada vomita y el lugar no es higienizado correctamente. El virus puede permanecer sobre determinadas superficies y posteriormente llegar a las manos de otra persona.

Por este motivo, la limpieza y desinfección de baños y superficies resulta fundamental para reducir la posibilidad de nuevos contagios.

Cuáles son los síntomas del norovirus

La infección por norovirus suele provocar un cuadro de gastroenteritis que aparece de manera relativamente repentina.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Vómitos .

. Diarrea .

. Dolor abdominal .

. Malestar general .

. Fiebre, en algunos casos.

El cuadro generalmente tiene una duración de entre uno y tres días, aunque la recuperación completa puede extenderse dependiendo de cada persona.

Uno de los principales riesgos asociados a los vómitos y la diarrea es la deshidratación, especialmente en niños.