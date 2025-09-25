“No se lo pierdan por Canal 9 Televida”: El mendocino y jugador de la Sub 20 invita a ver el Mundial

El delantero de 19 años, surgido íntegramente de la cantera de Godoy Cruz, fue convocado por Diego Placente para disputar el Mundial Sub-20 en Chile. Su presencia llena de orgullo a Mendoza y al semillero bodeguero.

La Selección Argentina Sub-20 ya se encuentra en Chile, más precisamente en Valparaíso, donde el próximo domingo a las 20 horas debutará en el torneo que se podrá ver por la pantalla de Canal 9 Televida. Entre los convocados por el técnico Diego Placente aparece un nombre que llena de orgullo a Mendoza: Santino “Chulo” Andino.

El joven futbolista, de apenas 19 años, nació futbolísticamente en Godoy Cruz y nunca pasó por otro club del país. Su historia representa un verdadero ejemplo de lo que significa el trabajo en las divisiones formativas del Tomba: de la cantera bodeguera, directo a vestir la camiseta albiceleste.

Andino ya había dado muestras de su talento en la primera división y en la Copa Sudamericana, donde convirtió un gol frente al poderoso Atlético Mineiro de Brasil. Ese presente lo llevó a ganarse un lugar en la Selección Sub-20 que sueña con conquistar su séptimo título mundial.

Antes de viajar dejó un contundente mensaje:

“No se lo pierdan por Canal 9 Televida”

El orgullo bodeguero

En el predio de Coquimbito, donde cada día decenas de chicos entrenan y estudian con la ilusión de llegar a primera, la emoción es grande. Allí comenzaron los pasos del “Chulo” y allí aún trabajan los captadores y entrenadores que lo acompañaron en su formación.

“Para nosotros es un orgullo enorme. Lo vimos crecer desde infantiles, lo vimos debutar en primera y ahora verlo en un Mundial… es una alegría tremenda”, contó Abel Flores, entrenador del “Tombita”.

Andrés Morelato, histórico captador del club, agregó: “Lo que distingue a Santino es que siempre se animó, siempre arriesgó. Al principio le costaba físicamente porque era chico, pero con esfuerzo se puso a la par y hoy está donde está”.

Una apuesta al desarrollo local

El caso de Andino refuerza la convicción de que no es necesario emigrar a Buenos Aires para cumplir el sueño del pibe. “Godoy Cruz tiene una estructura espectacular. Acá se trabaja para que los chicos lleguen a primera y puedan crecer cerca de sus familias, sin la dificultad de estar solos”, remarcaron desde el cuerpo técnico.

Con orgullo, en el club aseguran que este es solo el inicio: “El trabajo en las inferiores se nota y estamos convencidos de que vendrán muchos más jugadores después del Chulo”.

El sueño del pibe

Santino Andino encarna hoy ese camino posible: del predio de Coquimbito al Mundial Sub-20. Un logro que emociona a familiares, formadores y a toda una provincia que sigue con entusiasmo cada paso de su carrera.

El próximo domingo, cuando la Selección Sub-20 debute en Chile, Mendoza tendrá un representante genuino, formado íntegramente en el Tomba, que llevará su talento y su esfuerzo al máximo escenario juvenil del fútbol mundial.