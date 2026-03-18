“No sé cómo voy a hacer para trabajar”, lamentó el dueño de la camioneta que chocó un ladrón tras forcejear con su mujer

Un delincuente intentó robar una camioneta en pleno reparto de diarios, protagonizó un violento forcejeo con un matrimonio, chocó contra dos vehículos y fue detenido tras escapar. Las víctimas destacaron el rápido accionar de la Guardia Urbana y el impacto que el hecho tendrá en su trabajo.

Un violento intento de robo ocurrido este miércoles por la mañana en Las Heras dejó como saldo dos vehículos dañados, un hombre golpeado y una escena que pudo haber terminado en tragedia. El hecho se registró minutos antes de las 8 en la intersección de José María Godoy y San Martín, cuando un delincuente intentó robar una camioneta en pleno reparto de diarios.

El episodio tuvo como protagonistas a un matrimonio que trabajaba en la distribución de periódicos. Según relató el propio conductor, todo sucedió en cuestión de segundos. “Fue como a las 7.45. Yo soy diariero y estaba largando un diario ahí enfrente que no alcancé a largarlo y el muchacho se subió”, explicó.

Mientras el hombre descendía del vehículo, el ladrón se metió en la camioneta, donde su esposa permanecía en el interior. Allí comenzó un violento forcejeo. “Ahí me estaba forcejeando con mi señora y cuando han forcejeado, la camioneta se ha venido para este lado y chocó el auto”, contó la víctima.

El delincuente, ya en el asiento del conductor, aceleró en medio de la pelea, perdió el control tras recorrer apenas unos metros y terminó impactando contra un Nissan Versa estacionado, que fue empujado, para luego chocar contra un poste.

Lejos de terminar allí, la situación escaló aún más. El conductor de la camioneta intentó reducir al agresor, pero fue golpeado. “Nosotros también hemos estado forcejeando y ahí me pegó una piña, tengo acá todo lastimado, y ahí se escapa”, relató.

El ladrón huyó corriendo unos 300 metros, hasta que fue interceptado por personal de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras, que llegó rápidamente al lugar tras el llamado de alerta de vecinos.

“Me perjudica totalmente”

Más allá del shock, el damnificado expresó su preocupación por las consecuencias económicas del hecho. “Lamentablemente me perjudica totalmente. No sé cómo voy a hacer para trabajar”, afirmó, al tiempo que explicó que la camioneta tenía apenas siete meses y era su herramienta de trabajo diaria.

A pesar de la violencia de la situación, destacó que lo más importante es que tanto él como su esposa no sufrieron heridas graves. “Lo importante es que tanto yo como mi señora estamos bien”, señaló.

Otro damnificado: “Podría haber sido peor”

El impacto también afectó a un segundo vecino, dueño del vehículo estacionado, quien se encontraba realizando un trámite en una sede del PAMI al momento del choque.

“Dejé el auto estacionado y me fui a hacer un trámite. Estuve 20 minutos y cuando vuelvo no estaba la camioneta, camino unos pasos más y veo el auto… era el mío”, relató.

El hombre reflexionó sobre lo ocurrido y remarcó la gravedad potencial del hecho: “Le doy gracias a Dios que no estaba dentro del auto o bajándome. Podría haber sido peor”.

Con resignación, agregó: “Se lamentan los fierros, pero la vida vale mucho más que un auto”.

El detenido

Tras ser reducido, el delincuente fue esposado y permaneció tendido en el suelo mientras se definía su traslado a una comisaría, en medio de una confusión por la jurisdicción. Testigos señalaron que incluso llegó a quedarse dormido luego del episodio.

Hasta el momento, desde el Ministerio de Seguridad no informaron si el detenido cuenta con antecedentes. Mientras tanto, las víctimas enfrentan ahora las consecuencias materiales de un hecho que, según sus propias palabras, pudo haber tenido un desenlace mucho más grave.