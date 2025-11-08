¿No sabés qué almorzar este sábado? probá estos costillares y colaborá en Las 24 Horas De Todo Corazón

Mendoza vive una nueva edición de las 24 Horas de Todo Corazón, el evento solidario más esperado del año. Habrá gastronomía, música, danzas típicas y actividades familiares para ayudar a 21 instituciones locales.

Este sábado 8 de noviembre, desde las 10 de la mañana, el Parque San Vicente de Godoy Cruz se llenará de aromas con los tradicionales costillares de las 24 Horas de Todo Corazón, una de las propuestas más esperadas por los vecinos.

La actividad forma parte de la Maratón Solidaria de Todo Corazón, organizada por la Fundación, que año tras año destina lo recaudado a más de 21 instituciones sociales de Mendoza.

El encuentro contará también con la participación de la Escuela de Danza de la Federación Gaucha de Mendoza, bailes típicos y una gran peña popular que promete reunir a toda la comunidad en torno al espíritu solidario que caracteriza a este evento.

La recaudación de las primeras 14 horas

En las primeras 14 horas de recaudación ya alcanzó una cifra histórica: $90.548.800, destinados a 21 instituciones mendocinas que participan del programa solidario.

Cómo donar en las 24 Horas de Todo Corazón 2025

Para quienes deseen colaborar, hay distintas formas de sumarse:

Plataforma online: ingresando a detodocorazon.org.ar y realizando una donación a través de la página.

ingresando a detodocorazon.org.ar y realizando una donación a través de la página. Código QR: disponible en la pantalla de Canal 9 Televida durante la transmisión. Es importante escanearlo directamente con Mercado Pago o cualquier billetera virtual y no con la cámara del celular.

disponible en la pantalla de Canal 9 Televida durante la transmisión. Es importante escanearlo directamente con Mercado Pago o cualquier billetera virtual y no con la cámara del celular. Puntos fijos de recaudación: Nudo Vial, Costanera y Beltrán (Ciudad) y Pedro Molina y Costanera (Guaymallén)

Nudo Vial, Costanera y Beltrán (Ciudad) y Pedro Molina y Costanera (Guaymallén) Transferencia: al alias 24SOLIDARIA.

al alias 24SOLIDARIA. Líneas de contacto: WhatsApp o llamadas al 2616051222 y 2616051223.

Desde la organización recordaron que, al donar por billetera virtual, la cuenta figura a nombre de Montemar Compañía Financiera, agente recaudador elegido por las instituciones participantes.