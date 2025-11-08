24 Horas De Todo Corazón: conocé a cada una de las instituciones que participan este año

Este 7 y 8 de noviembre los mendocinos tienen una cita solidaria en una nueva edición de las 24 Horas De Todo Corazón. Hay distintas formas de sumarse para ayudar a 21 organizaciones de Mendoza.

Este viernes, 7 de noviembre, a las 20, comenzó el evento solidario más importe de Mendoza, las 24 Horas De Todo Corazón. La jornada se mantendrá hasta la misma hora de este sábado y todos los mendocinos pueden ayudar.

En las primeras 14 horas de recaudación ya alcanzó una cifra histórica: $90.548.800, destinados a 21 instituciones mendocinas que participan del programa solidario.

Conocé las 21 Instituciones que participan en el ciclo 2025

FUNDACIÓN CARMELA FASSI: Centro educativo y recreativo de personas con discapacidad mental. Comedor comunitario – Las Heras.

PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA: DON ORIONE Hogar de atención integral a personas con discapacidades múltiples. Godoy Cruz.

ASOCIACION CIVIL PREVENCION Y RESCATE GUARDAVIDAS: Prevención, educación y seguridad acuática.

ASOCIACIÓN A.L.M.A.: Brinda integración e inclusión de personas con y sin discapacidad a través del deporte. Maipú.

A.P.A.N.D.O.: Asociación civil sin fines de lucro que apoya a personas con síndrome de Down.

FUNDACIÓN MANOS ABIERTAS: HOGAR NAZARET. Es un hogar de niños y niñas de 2 a 5 años que brinda protección, cuidado y contención afectiva. Godoy cruz.

ASOCIACIÓN CIVIL NIÑOS DEL CORAZÓN DE JESÚS EL PASTAL: Brinda asistencia alimentaria a niños, niñas, jóvenes y adultos Del Pastal y desarrollan actividades sociales y deportivas. Las Heras.

ASOCIACIÓN MERENDERO LOS TIGRES: Brinda meriendas y comidas diarias y actividades recreativas a la comunidad infantil, juvenil y adulta del barrio Jorge Newbery y del Algarrobal.Las Heras.

CENTRO DE JUBILADOS AÑOS DORADOS DE COLONIA SEGOVIA: Brinda un espacio de contención a adultos mayores y tercera edad, donde puedan expresar sus experiencias, adquirir conocimientos, compartir momentos lúdicos y seguir desarrollando sus capacidades en actividades socio-preventivas para mejorar la calidad de vida. Se dictan talleres de movimientos, control de salud y lo más importante, un lugar de afectos y amistad. Guaymallén.

FUNDACIÓN SIMAS: Busca crear y fortalecer el empoderamiento individual y colectivo, desempeñando actividades, proyectos y programas que impacten efectivamente en cada una de las áreas como GEN 8, Centro Terapéutico Integral Bambú, Huella Verde, USB y el Centro de Aprendizaje Universitario. Asunción. Lavalle.

ADIMOLU: Ayuda y asiste a personas con discapacidad motriz y mental a través de actividades de rehabilitación y recreación. Luján.

ANADIM : Es una asociación de padres de niños con diabetes tipo 1. Su misión es educar, concientizar y contener a la comunidad mejorando la calidad de vida. Ciudad.

EFIR: Es una asociación dedicada a la enseñanza de fútbol de niños de 3 a 17 años, además de transmitir valores y respeto. Nuestro lema es:" Un niño en las canchas es un niño menos en la calle, lejos de las adicciones". Guaymallén.

FIPAN MENDOZA: Brinda contención a las familias con hijos que padecen fibrosis Quística, colaboran con las necesidades de los centros de atención y capacitación de profesionales. Ciudad.

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS LAS CATITAS: Protección y Prevención ante emergencias – Santa Rosa.

FUNDACIÓN CONUTRIN: Trabaja en la prevención de la desnutrición infantil con mamás embarazadas a partir de 6 meses. Rivadavia.

FAMILIA MENESIANA: Acompaña a niños y adolescentes en sus trayectorias escolares, reforzando habilidades, hábitos de estudio, autorregulación y organización. Hay talleres para padres y niños. Dan merienda. Luján.

LA EQUITANA: Brinda actividades de equino terapia a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, complementado con un Centro Educativo Terapéutico y un Centro de Apoyo Escolar. San Martín.

COOPERADORA HOSPITAL PERRUPATO: Cubre necesidades generales del hospital, como instrumental médico o mobiliario necesario para mejorar la atención de los pacientes del nosocomio. Se colabora con ropa, leche y pañales. Asisten a "La casita de madres" que aloja a las mamás que tienen sus bebés en neonatología para que ellas puedan estar bien alimentadas, tranquilas y puedan asistir a sus bebés en todo momento. San Martín.

KUMELEN: Centro educativo, recreativo y terapéutico para niños y jóvenes con discapacidad. Godoy Cruz.

Centro educativo, recreativo y terapéutico para niños y jóvenes con discapacidad. Godoy Cruz. CETAI: Actividades para prevenir enfermedades alimentarias y psíquicas infanto – juveniles.

Cómo donar en las 24 Horas de Todo Corazón 2025

Para quienes deseen colaborar, hay distintas formas de sumarse:

Plataforma online: ingresando a detodocorazon.org.ar y realizando una donación a través de la página.

ingresando a detodocorazon.org.ar y realizando una donación a través de la página. Código QR: disponible en la pantalla de Canal 9 Televida durante la transmisión. Es importante escanearlo directamente con Mercado Pago o cualquier billetera virtual y no con la cámara del celular.

disponible en la pantalla de Canal 9 Televida durante la transmisión. Es importante escanearlo directamente con Mercado Pago o cualquier billetera virtual y no con la cámara del celular. Puntos fijos de recaudación: Nudo Vial, Costanera y Beltrán (Ciudad) y Pedro Molina y Costanera (Guaymallén)

Nudo Vial, Costanera y Beltrán (Ciudad) y Pedro Molina y Costanera (Guaymallén) Transferencia: al alias 24SOLIDARIA.

al alias 24SOLIDARIA. Líneas de contacto: WhatsApp o llamadas al 2616051222 y 2616051223.

Desde la organización recordaron que, al donar por billetera virtual, la cuenta figura a nombre de Montemar Compañía Financiera, agente recaudador elegido por las instituciones participantes.