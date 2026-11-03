“No sabemos si estamos tomando agua contaminada”: vecinos de Guaymallén reclaman por una obra que Aysam lleva más de un año sin terminar

Vecinos de Guaymallén denuncian pérdidas de agua, problemas con el tránsito y demoras en la ejecución de las obras.

Una obra sobre calle Mitre, a la altura de Rossi, en Guaymallén, acumula más de un año de trabajos y despierta fuertes reclamos de los vecinos.

Según denunciaron, las tareas no avanzan y los inconvenientes se repiten: cortes de agua, pérdidas en las conexiones, problemas para circular y dificultades para mantener abiertos los comercios.

Uno de los principales motivos de preocupación es el estado del agua que llega a las viviendas. Una vecina aseguró que tuvieron interrupciones en el servicio y que, cuando volvió, salió turbia por las canillas.

“No sabemos si estamos tomando agua contaminada. Ayer estuvimos sin agua, tenemos videos del agua turbia que sale en nuestras casas“, relató.

A los problemas con el servicio se suma el corte de tránsito, que dificulta el ingreso y egreso de las propiedades. Imanol, comerciante de la zona, afirmó que la obra lleva entre 13 y 14 meses y cuestionó las demoras y los trabajos que deben realizarse nuevamente.

“Empezaron a asfaltar hace 15 días y ya están rompiendo el asfalto nuevo porque la conexión nueva de agua tiene pérdidas. Se olvidan de poner caños, hay válvulas mal puestas y vuelve a brotar el agua sobre el asfalto nuevo, el hormigón nuevo. Verdaderamente, una locura, no se avanza“, sostuvo.

El comerciante también aseguró que los cortes de agua son frecuentes y que la interrupción de la circulación afecta directamente a los negocios del sector.

La situación tuvo consecuencias en la actividad comercial. Alejandra, vecina y comerciante, contó que debió cerrar un negocio que funcionaba desde hacía años.

“Tuvimos que cerrar debido a todos estos inconvenientes que ha ocasionado este supuesto arreglo de la calle, que en realidad más que arreglo fue perjudicarnos“, expresó.

En ese sentido, agregó: “Hablo como en la parte comercial, porque tuvimos que cerrar un negocio de años. Al no haber circulación, varios negocios tuvieron que cerrar“.

Frente a los reclamos, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, aseguró que los trabajos tienen un grado importante de avance y explicó que las complicaciones registradas durante la última semana estuvieron relacionadas con pérdidas en la red de agua.

“Lo que ocurrió la semana pasada tiene que ver justamente con el sistema de agua. Aysam había realizado unas operaciones en esa red y se detectaron pérdidas de agua en la red que estaba recién fabricada, recién construida. Estamos resolviendo ese problema“, explicó.

Calvente indicó que todavía quedan intervenciones en las conexiones de agua y cloacas. Una vez finalizadas, se podrá avanzar con el asfaltado definitivo.

“Estamos en los últimos detalles, quedan obras menores que tienen que ver con las conexiones del sistema sanitario, agua y cloacas. Luego de eso viene el asfaltado“, señaló.

El proyecto de calle Mitre también contempla la construcción de un canal, cunetas y la instalación de alumbrado público. Sobre el plazo de finalización, el intendente afirmó: “La vamos a entregar, esperamos, antes del fin de año“.