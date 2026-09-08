No guardés los abrigos: se viene otra ola polar ¿cuándo?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se mantendrá durante estos días el frío por la mañana y el calor por la tarde. El finde, volverá la ola polar y una máxima de tan solo 5 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se viene otra ola polar a la provincia. Después de varios días gélidos por la mañana y calurosos por la tarde, este fin de semana volverán las temperaturas mínimas y máximas muy bajas y con frío polar.

¿Cómo estará este martes 08-09-2026?

Este martes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura. Alerta de heladas: Mínimas Oasis este: Junín: -2.2°C, Los Alamos: -2.3°C, Los Campamentos: -2.5°C, Perdriel: -4.5°C, Reducción: -4.0°C, Alto verde:-2.6°C, Las Catitas: -5.2°C. Mínimas Valle de Uco: Tunuyán y Colonia Las Rosas: -5.0°C, Casas Viejas: -5.5°C, El Cepillo: -4.7°C, La Consulta y Agua Amarga: -2.8°C, Dubois: -4.0°C. San Rafael Centro y Oeste: -2.0°C a -3.0°C. San Rafael sudeste: -2.5°C a -4.5°C. G. Alvear: -2.5°C a -4

Máxima: 20°C | Mínima: 3°C

Miércoles 09-09-2026

El miércoles estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 6°C

Jueves 10-09-2026

El jueves estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur.

Máxima: 21°C | Mínima: 8°C

Viernes 11-09-2026

El viernes estará mayormente nublado con descenso de la temperatura. Vientos algo fuertes del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 7°C

Sábado 12-09-2026

El sábado estará mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura. Vientos algo fuertes del sector sur en la madrugada. Lluvias, lloviznas y nevadas en sectores del llano. Nevadas en cordillera.

Máxima: 5°C | Mínima: 1°C

Domingo 13-09-2026

El domingo, en tanto, estará mayormente nublado y frío. Vientos leves del noreste. Lluvias, lloviznas y nevadas en sectores del llano en la mañana. Mejorando por la tarde. Nevadas en cordillera. Máxima: 5°C | Mínima: 0°C

Máxima: 5°C | Mínima: 0°C