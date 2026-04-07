“No contestan los mensajes”: madres desesperadas por una estafa con buzos de egresados en Maipú

Un grupo de familias de una escuela de San Roque, Maipú denuncia demoras, excusas y falta de comunicación por parte de la empresa contratada para la confección de los buzos de la promoción.

El reclamo por la falta de entrega de los buzos de promoción genera preocupación entre alumnos y familias de una escuela de San Roque, en Maipú.

A meses de haberlos encargado, los estudiantes, hoy en séptimo grado, aún no recibieron las prendas y aseguran que no tienen respuestas por parte de la empresa contratada.

El conflicto comenzó en 2025, cuando los chicos, que en ese momento cursaban sexto grado, empezaron a organizar su promoción. Un grupo de madres decidió contratar de manera privada a una empresa que ya conocían, ya que anteriormente habían trabajado con ellos sin inconvenientes.

“El 22 de agosto firmamos el contrato. Se pagaba en tres cuotas y en la segunda vinieron, cobraron y tomaron las medidas de los chicos”, contó una de las madres. Según lo acordado, la entrega debía concretarse en la última quincena de noviembre.

Sin embargo, los plazos comenzaron a estirarse. Primero, desde la empresa argumentaron problemas en la producción. “Nos decían que habían cambiado los tóners y que los colores no salían bien. Después empezaron las demoras”, explicaron.

Con el correr de las semanas, las promesas se trasladaron a febrero. Luego a marzo. Pero nunca hubo avances concretos ni pruebas del trabajo realizado. “No nos mostraron nada, ni una muestra, nada”, señalaron.

Ante la falta de respuestas, las familias solicitaron una reunión presencial para obtener explicaciones. Aunque desde la empresa confirmaron su asistencia, el día pactado no se presentaron y volvieron a excusarse. “El último mensaje que tuvimos fue que nos iban a devolver el dinero. Nos dijeron que había un abogado y que estaban viendo si la escuela hacía una denuncia penal. Incluso nos pidieron un alias para transferirnos”, relató otra mamá.

Pese a esas promesas, hasta el momento no recibieron el dinero ni nuevas respuestas. “Seguimos confiando un tiempo porque entendíamos que podían tener algún problema, pero ahora directamente no contestan más”, agregaron.

La situación genera preocupación en toda la comunidad educativa. Según detallaron, el monto total abonado ronda el millón de pesos. “Tal vez por cada chico no es tanto, pero en total es mucho dinero”, advirtieron.

Frente a este panorama, las familias evalúan avanzar con una denuncia formal en los próximos días.