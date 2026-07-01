¿Nieva este miércoles en el Gran Mendoza? Qué dice Fernando Jara

Aunque el ingreso del frente frío antártico genera condiciones favorables para precipitaciones, Fernando Jara aseguró que la probabilidad de nieve en el Gran Mendoza es muy baja. Sí se registran nevadas en Malargüe, San Rafael y el oeste del Valle de Uco.

El ingreso de un intenso frente frío de origen antártico provocó un marcado descenso de la temperatura en Mendoza y reavivó la pregunta que muchos se hacen este miércoles: ¿puede nevar en el Gran Mendoza? Aunque existe una posibilidad, Fernando Jara aclaró que las probabilidades son muy bajas.

Actualmente, la provincia se encuentra bajo la influencia de una masa de aire polar que seguirá haciendo descender la temperatura durante el resto de la jornada. En la madrugada, la máxima del día ya había alcanzado los 7 grados y, con el correr de las horas, los registros comenzaron a bajar.

Al momento del informe, la temperatura era de 3,8 grados, con cielo nublado y precipitaciones débiles.

¿Puede caer nieve en el Gran Mendoza?

Según el pronóstico, durante este miércoles continuarán las condiciones de inestabilidad con lloviznas y precipitaciones aisladas. En algunos sectores de precordillera podría registrarse agua nieve.

Respecto al Gran Mendoza, el meteorólogo señaló que “la posibilidad de que nieve existe, pero es muy baja”. En caso de producirse alguna precipitación, podría presentarse como una mezcla de lluvia y nieve, aunque las condiciones no son las ideales para una nevada generalizada en el área metropolitana.

Los especialistas explicaron que este tipo de fenómenos son poco frecuentes en el llano mendocino debido al efecto de la denominada “isla de calor” urbana, que dificulta que la nieve llegue a cuajar.

Ya nieva en el sur provincial

Mientras tanto, la situación es diferente en otras zonas de Mendoza, donde las nevadas ya se hacen presentes. Durante la mañana se registraban precipitaciones níveas en:

Malargüe.

San Rafael.

El oeste del Valle de Uco.

En estos sectores, el ingreso del aire frío favoreció las condiciones para la caída de nieve.

Cómo seguirá el tiempo

La inestabilidad continuará durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves. Para mañana se espera una mejora parcial, con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de entre 0 y -1 grado y una máxima cercana a los 7 grados.

El viernes disminuirá la nubosidad y persistirá el frío, con mínimas de entre -1 y -2 grados, máximas de 8 grados y heladas en zonas rurales.

Durante el fin de semana continuará el ambiente muy frío, aunque sin precipitaciones. Se esperan mínimas de entre 0 y -1 grado y máximas que oscilarán entre los 8 y 9 grados.