¿Necesitás asesoramiento legal? Acercate gratis esta semana al Centro Móvil de Información Judicial

El servicio gratuito permitirá realizar consultas sobre trámites judiciales, derechos de las mujeres, situaciones de violencia familiar, cuestiones laborales y registrales.

El Centro Móvil de Información Judicial volverá a llegar con una nueva jornada de atención gratuita destinada a acercar los servicios de la Justicia a la comunidad.

Durante el operativo, los profesionales brindarán orientación y responderán consultas vinculadas a diferentes áreas del ámbito judicial, como asuntos civiles, penales, laborales, registrales y de familia.

Además, quienes se acerquen podrán recibir información sobre derechos de las mujeres, situaciones de violencia familiar, derechos de niños, niñas y adolescentes, defensa del consumidor, informes de titularidad, derivaciones y otros trámites que requieran orientación legal.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso a la información judicial y permitir que los ciudadanos puedan resolver sus dudas de manera gratuita.

Día, horario y lugar de atención

El Centro Móvil de Información Judicial estará atendiendo el lunes 22 de junio, de 9:30 a 12:30 horas, en Perito Moreno 56, casi esquina Rivadavia, en Godoy Cruz.