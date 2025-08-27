“Necesitamos que 1.300 personas donen $1.000: el pedido de un refugio de animales mendocinos para seguir funcionando

El refugio Ángeles de Cuatro Patas, en Godoy Cruz, atraviesa una dura crisis económica y acumula una deuda millonaria con veterinarias. Alberga a más de 200 perros rescatados y lanzó una campaña solidaria para evitar el cierre.

El refugio Ángeles de Cuatro Patas, ya es conocido en Mendoza. Hasta el propio Presidente Javier Milei lo visitó. Cada día quienes forman parte de él llegan con un solo objetivo: poder ayudar a cientos de perros abandonados, enfermos y viejos que se encuentran desamparados. Sin embargo, atraviesa una deuda millonaria en la veterinaria y es por eso que lanzó una campaña solidaria para poder seguir funcionando.

El refugio ubicado en Godoy cruz funciona hace más de 10 años y siempre han funcionado gracias al aporte solidario de muchos mendocinos.

El Refugio Ángeles de Cuatro Patas necesita ayuda

El refugio está a cargo de Beatriz Liliana Méndez, quien desde hace más de diez años dedica su vida al cuidado de los animales. A través de esa tarea, también pudo superar una depresión y hoy se mantiene firme en su compromiso diario.

La mayoría de los perros que viven en el predio son adultos o tienen problemas de salud, lo que dificulta su adopción. El esfuerzo por atenderlos es enorme y, a pesar del trabajo de los voluntarios, las deudas se multiplicaron.

En un inicio, la campaña buscaba recaudar $4 millones, pero gracias a las primeras donaciones la cifra bajó y solo le faltan $1.357.000. Eso significa que hoy, con el aporte de 1357 personas que donen $1.000, se podría alcanzar el objetivo.

Gracias a todos por aportar su ayuda para que podamos seguir con los controles de nuestros abuelos, la atención de los que están ingresando, y ayudar también a quien lo necesita”, escribieron en las redes sociales del refugio. Quienes quieran ayudar económicamente pueden hacerlo a través del alias: Congo.diario.sal (a nombre de Beatriz Liliana Méndez) o se pueden comunicar al 2617564533.

Más allá del dinero: qué necesita el refugio

Si bien el dinero es lo más urgente, el lugar también requiere de insumos básicos para su funcionamiento diario. Entre ellos:

Alimento para perros.

Mantas.

Artículos de limpieza.

Escobas.

Alambre y clavos.

Pallets.

Chapas.

Además, recalcaron que el aporte de cada persona es muy importante, ya sea como madrinas o padrinos de algún perro del refugio o a través de una donación mensual de $500.