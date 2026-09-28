Naftas: La súper volvió a subir este lunes ¿a cuánto está?

Los combustibles de YPF volvieron a modificar sus valores este lunes tras el fuerte aumento aplicado durante el fin de semana. La nafta súper subió, la Infinia tuvo una leve baja y el diésel también registró cambios.

El precio de los combustibles registró un fuerte movimiento durante el fin de semana y este lunes volvió a modificarse. La nafta súper aumentó, mientras que la Infinia bajó algunos pesos y otros combustibles se mantuvieron sin cambios.

El precio de los combustibles volvió a cambiar en las estaciones de servicio de YPF y el movimiento más importante se produjo durante el fin de semana. Tras los aumentos aplicados el sábado, este lunes se registraron nuevas modificaciones en los valores.

La nafta súper, que el sábado estaba en $2.089, pasó a $2.119 el domingo y este lunes se ubicó en torno a $2.125 por litro.

En el caso de la Infinia, el valor del sábado era de $2.289. Luego pasó a $2.329 y este lunes tuvo una pequeña baja, hasta quedar en $2.325.

Por su parte, la Infinia Diesel se mantuvo en $2.415 por litro, sin cambios respecto del día anterior.

El Diesel 500 también tuvo modificaciones. El sábado costaba $2.229, el domingo había quedado en $2.279 y este lunes llegó a $2.295 por litro.

Cómo quedaron los precios de YPF

Súper: $2.125

$2.125 Infinia: $2.325

$2.325 Diesel 500: $2.295

$2.295 Infinia Diesel: $2.415

El mayor salto se produjo el sábado, cuando YPF aplicó incrementos de entre $21 y $24 por litro, según el tipo de combustible.

De acuerdo con el análisis realizado durante el programa, las nuevas modificaciones se producen en un contexto marcado por los movimientos del precio internacional del petróleo y por la política de precios que YPF busca implementar mediante un sistema de micro pricing.

Así, aunque durante este lunes algunos combustibles registraron pequeñas bajas o permanecieron sin cambios, el resultado acumulado desde el sábado muestra un incremento generalizado en los valores de los combustibles.