Murió un operario municipal que se había intoxicado durante un operativo en el centro de Mendoza

Murió Franco Damián Tello, el operario de la Ciudad de Mendoza que permanecía internado tras sufrir una intoxicación durante un operativo municipal realizado luego de las fuertes lluvias de febrero. El trabajador se había descompensado mientras realizaba tareas en una cisterna del hotel.

Este miércoles se confirmó la muerte de Franco Damián Tello, uno de los operarios de la Ciudad de Mendoza que permanecía internado desde fines de febrero tras sufrir una intoxicación mientras realizaba tareas en el centro mendocino. El trabajador había resultado gravemente afectado durante un operativo realizado luego de las fuertes lluvias que se registraron en la provincia.

El episodio ocurrió el 23 de febrero en el hotel Urbana Suites, ubicado en la esquina de 25 de Mayo y General Paz. Según se informó, cuatro operarios municipales realizaban tareas de drenaje tras las intensas precipitaciones que habían afectado a la Ciudad de Mendoza durante ese fin de semana.

Para retirar el agua, los trabajadores utilizaron una bomba dentro de un pozo de aproximadamente cuatro metros de profundidad, en un espacio reducido. En ese contexto, comenzaron a descompensarse por una presunta intoxicación, lo que obligó a activar un operativo de emergencia tras un llamado al 911.

Los empleados fueron rescatados y trasladados de urgencia a distintos centros de salud.

El estado de los trabajadores tras la intoxicación

Tras el incidente, Franco Damián Tello fue internado en estado crítico en el Hospital Central, mientras que los otros operarios fueron derivados al Hospital Lagomaggiore y al Hospital Santa Isabel de Hungría.

Con el paso de los días, el trabajador que se encontraba en estado más delicado fue trasladado a la Clínica Francesa, donde continuaba bajo tratamiento médico. Finalmente, este miércoles se confirmó su fallecimiento luego de permanecer internado durante varias semanas.

Durante el operativo de rescate también dos bomberos del Cuartel Central resultaron intoxicados, aunque lograron recuperarse.

El mensaje del intendente de la Ciudad

Tras conocerse la noticia, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, expresó públicamente su pesar por la muerte del trabajador municipal y decretó un día de duelo.

“Lamento profundamente la pérdida de Franco Damián Tello, uno de los operarios municipales afectados por el incidente ocurrido durante las labores realizadas en la Ciudad tras la fuerte tormenta”, señaló el jefe comunal.