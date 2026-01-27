Murió un camionero argentino tras volcar en la Ruta 60 de Chile

Un conductor argentino falleció este martes por la mañana luego de que el camión que manejaba volcara en la Ruta 60, en el ingreso a Chile, a pocos kilómetros de Los Andes. El accidente vial provocó demoras e interrupciones en el tránsito en Alta Montaña.

Un trágico accidente vial en Chile tuvo como saldo la muerte de un camionero argentino, luego de que el vehículo que conducía volcara sobre la Ruta 60, una de las principales vías de acceso al vecino país. El siniestro ocurrió cerca de las 6.30 de la mañana, en el sector conocido como Guardia Vieja, y generó complicaciones en la circulación hacia el paso internacional.

Según informaron fuentes policiales chilenas, el camión con patente argentina transportaba alimento balanceado para perros y, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control y terminó volcado sobre la calzada. Como consecuencia del impacto, la cabina quedó completamente destruida.

De acuerdo a los primeros datos del caso, el transporte se dirigía hacia la ciudad de Los Andes y se presume que posteriormente iba a continuar viaje con destino a Mendoza. El vuelco fue de tal magnitud que el rodado quedó totalmente dado vuelta, dejando al conductor atrapado dentro de la cabina.

Personal de emergencias que arribó al lugar confirmó que el chofer, de nacionalidad argentina, falleció en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas. En el operativo trabajaron equipos del SAMU de Chile y dotaciones de la Primera y Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Los Andes–Calle Larga.

También intervinieron efectivos de la Subcomisaría de Carabineros de Los Andes, quienes dieron aviso al fiscal de flagrancia. Por disposición judicial, se ordenó la intervención de la SIAT (Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito) para realizar los peritajes correspondientes y determinar las causas exactas del siniestro.