Murió el primer paciente con gripe A H3N2 en Mendoza: es la primera víctima fatal del país

El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó el fallecimiento de un turista español de 74 años, que había sido diagnosticado con gripe A H3N2. El hombre presentaba múltiples comorbilidades y permanecía internado en terapia intensiva.

Un hombre de 74 años, de nacionalidad española, falleció este martes en Mendoza luego de permanecer varias semanas internado por un cuadro grave de gripe A H3N2, subclado K. El caso había sido confirmado oficialmente el viernes 2 de enero por el Ministerio de Salud provincial y se convirtió en la primera víctima fatal del país asociada a esta variante del virus.

El paciente había llegado desde España a Mendoza para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. A las 48 horas de su arribo, comenzó a presentar fiebre y otros síntomas compatibles con una infección respiratoria, por lo que fue trasladado inicialmente al Hospital Central.

Debido a la complejidad del cuadro, los médicos resolvieron derivarlo al Hospital Carrillo, en el departamento de Las Heras, donde permaneció internado desde el 17 de diciembre. Allí cursó una neumonía con fiebre persistente, dificultades respiratorias y dolores corporales, en un contexto de alto riesgo clínico.

La directora del hospital, Beatriz Montenegro, explicó que el paciente presentaba enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), arritmias cardíacas y otras patologías previas que complicaron su evolución. “Estaba internado en terapia intensiva y no logró superar algunas instancias críticas del tratamiento”, señaló la profesional. Desde el centro asistencial indicaron además que tanto el hombre como su esposa aseguraron contar con el esquema de vacunación completo, incluida la vacuna antigripal.

El Ministerio de Salud de Mendoza informó que el paciente fue asistido de manera inmediata, permaneció bajo aislamiento estricto y recibió atención permanente en cuidados intensivos. Sin embargo, debido a la gravedad del cuadro y a sus comorbilidades, falleció durante la mañana de este martes.

La gripe A H3N2, especialmente el subclado K, es una variante que actualmente predomina en el invierno del hemisferio norte y se caracteriza por su alta transmisibilidad, con mayor impacto en adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Situación epidemiológica en Argentina

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, en el país se confirmaron 28 casos de influenza A (H3N2) en 14 provincias. La mayoría de los contagios se registró en mayores de 60 años y menores de 10, y casi la mitad de los pacientes requirió internación. Solo el 21% de los casos confirmados contaba con vacunación previa.

Las provincias con casos reportados son Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.