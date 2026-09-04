Murió el enólogo mendocino Gabriel Ansiaume en un accidente en el Mont Blanc

El reconocido profesional de la vitivinicultura falleció mientras descendía una de las agujas del macizo francés. Su primo sobrevivió con heridas graves y permanece internado. La noticia generó conmoción en la industria del vino y en la comunidad local.

El jueves 3 de septiembre, cerca del mediodía, se produjo un accidente fatal en la Aiguille du Peigne, una de las agujas del macizo del Mont Blanc, en Chamonix. El enólogo mendocino Gabriel Ansiaume, de 39 años, descendía junto a su primo argentino después de completar la escalada.

De acuerdo con medios franceses, el hecho ocurrió durante el descenso en rapel, cuando ambos se desengancharon de las clavijas de seguridad y cayeron hacia el corredor conocido como “Papillons”. El Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) acudió rápidamente, pero Ansiaume murió en el lugar. Su primo fue trasladado en helicóptero al hospital de Sallanches, donde fue operado y permanece bajo cuidados intensivos.

Trayectoria profesional

Ansiaume era un enólogo mendocino con experiencia internacional y proyectos destacados en la industria.

Desde 2015 se desempeñaba como enólogo principal en Bodega Dos Familias , ubicada en Carrodilla, Luján de Cuyo.

, ubicada en Carrodilla, Luján de Cuyo. Participaba en el proyecto Contrabando de Bodegas Tierras Altas , junto a Federico Vargas Arizu.

de , junto a Federico Vargas Arizu. Colaboraba en La Giostra del Vino , con presencia en Mendoza y Eslovenia.

, con presencia en Mendoza y Eslovenia. En 2013 trabajó en Chateau Peneau, Burdeos, Francia, y en 2014 obtuvo certificaciones en viticultura y enología en L’école du vin.

Su perfil lo convirtió en un referente joven de la vitivinicultura mendocina, con vinos de alta gama y propuestas innovadoras que trascendieron fronteras.

Las despedidas

La noticia provocó un fuerte impacto en Mendoza y en el mundo del vino.

Federico Vargas Arizu, su socio y amigo, expresó en redes: “Mi hermano del alma, por siempre y para siempre, luz de vida eterna. El abrazo que nos vamos a dar cuando nos volvamos a encontrar”.

Enólogos y bodegueros mendocinos lo recordaron como un profesional apasionado y generoso, destacando su aporte a la industria y su calidad humana.

Familiares y allegados compartieron mensajes de dolor y agradecimiento por el acompañamiento recibido en este momento difícil.

La muerte de Gabriel Ansiaume deja un vacío en la vitivinicultura local. Su legado se refleja en los proyectos que impulsó y en el recuerdo de quienes compartieron con él la pasión por el vino. La tragedia en el Mont Blanc enluta a su familia, amigos y a una industria que lo consideraba un talento en plena proyección.