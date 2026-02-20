Multas en el Acceso Este: comenzó la aplicación de sanciones por estacionar en las laterales

La implementación de sanciones coincide con el avance de los trabajos viales que buscan modernizar el ingreso a la capital mendocina. El nuevo esquema de control se integra a un plan de infraestructura que apunta a mejorar la circulación, reducir riesgos y acompañar la reconfiguración del corredor más transitado del área metropolitana.

Desde este viernes, la Municipalidad de Guaymallén puso en marcha la aplicación de multas por estacionar en las laterales del Acceso Este, una medida que busca ordenar el tránsito en una de las vías más importantes de Mendoza. Tras varias semanas de campañas de concientización y advertencias, las sanciones ya son efectivas y alcanzan a quienes incumplen la normativa vigente.

El juez vial de Guaymallén, Ernesto Latino, explicó que “la etapa de adaptación ya terminó y ahora corresponde sancionar a quienes no respeten las normas”. Según datos oficiales, en los primeros días se registraron más de 50 infracciones, principalmente por estacionamiento indebido y circulación en contramano.

Las autoridades remarcaron que estacionar en sectores prohibidos no solo entorpece la circulación, sino que también representa un riesgo para la seguridad vial. “El objetivo es garantizar fluidez y prevenir accidentes en un corredor que concentra gran parte del tránsito hacia el centro mendocino”, señalaron desde el municipio.

Los montos de las sanciones varían según la infracción y pueden superar los $50.000, dependiendo del lugar y la reincidencia. En la lateral sur, a la altura de Houssay, ya se instaló nueva cartelería de contramano hacia el oeste, uno de los puntos más conflictivos detectados por el área de tránsito.

La medida generó controversia entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes aseguran que la falta de espacios habilitados complica la actividad diaria. “Necesitamos alternativas de estacionamiento porque muchos clientes no pueden detenerse en la zona”, expresó un comerciante en declaraciones con este medio.

Carlos Gutiérrez, especialista en movilidad urbana considera que la decisión es necesaria para mejorar la seguridad. “El ordenamiento vial es clave en accesos de alto flujo. Sin sanciones, las campañas de concientización pierden efectividad”, sostuvo.

En paralelo, las obras de infraestructura en el Acceso Este continuarán durante varios meses, con cambios progresivos en la circulación y restricciones temporales. Las autoridades recomiendan a los conductores estar atentos a la señalización y utilizar vías alternativas para evitar sanciones y demoras.