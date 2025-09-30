Multas de tránsito: ¿cuánto tenés que pagar si no llevás el cinturón o vas ebrio?

El Gobierno actualizó los montos de las multas de tránsito. Circular alcoholizado puede significar una erogación de casi $5 millones.

El Gobierno de Mendoza continúa actualizando los montos de las infracciones viales. Las más baratas van de las consideradas leves a $$42000 y las más caras ascienden a los $4.620.000 y es por conducir con alcoholemia positivo.

¿Cuáles son los valores a pagar de las multas de tránsito en el 2025?

El Ministerio de Seguridad compartió los valores de las Actas Viales en el 2025.

Faltas Leves: $42000 y con descuento $25200

$42000 y con descuento $25200 Faltas graves: $294000 y con descuento: $176400

$294000 y con descuento: $176400 Faltas gravísimas: $420000 y con descuento: $252000

$420000 y con descuento: $252000 Concurso: $630000 y con descuento $378000

Alcoholemia:

3000 a 6000 unidades fijas: El mínimo $1.260.000 y el máximo: $2.520.000

4000 a 9000 unidades fijas: el mínimo $1.680.000 y el máximo: $4.620.000

Nota: las multas viales se miden en unidades fijas que actualmente están en $420.

¿Cuáles son multas leves, graves, gravísimas y concurso?

Seguridad considera faltas leves:

Estacionar en zonas prohibidas.

Estacionar en doble fila.

Usar la bocina, salvo en caso de peligro.

Circular en bicicleta sin el casco.

Remolcar vehículos sin elementos rígidos de acople.

Estacionar sobre la vereda.

Circular con luces bajas apagadas.

Faltas graves

Realizar giro en “U”.

Obstruir el paso de vehículos o peatones en una bocacalle.

Realizar giro a la izquierda en zona prohibida.

Circular sin el sistema de silenciador en condiciones.

Circular transgrediendo las condiciones técnicas del vehículo: frenos, dirección.

Circular con fallas en el sistema lumínico: luz alta, baja, de posición, de giro.

Faltas gravísimas

Circular sin licencia de conducir.

Circular en motocicleta sin casco homologado.

Circular sin seguro obligatorio.

Circular sin cinturón de seguridad colocado en asientos delanteros y traseros.

Viajar con menores de 12 años en el asiento delantero.

Viajar con menores de 4 años sin la sillita apropiada.

Conducir en estado de intoxicación alcohólica.

Conducir utilizando sistema de telefonía móvil, auriculares y/o monitores de video.

Circular en contramano.

Concurso

Cometer dos infracciones a la vez

¿Cómo saber si tenés una multa de tránsito y pagarla por Internet?

El Gobierno de Mendoza lanzó una plataforma on line para poder conocer si tenés multas de tránsito y hasta pagarlas por Internet.

A través de la página podes consultar multas realizadas por la provincia de Mendoza y abonarlas. Las consultas se pueden hacer por el Documento Nacional de Identidad, el Dominio del auto o por el número de la infracción para pagar.

En caso de poseer una multa y pagarla a través del medio on line, el sistema ofrece varias alternativas de pago: a través de tarjeta de crédito, débito, efectivo o transferencia bancaria.

Municipalidad de Godoy Cruz

En la página web de la Municipalidad de Godoy Cruz también podés chequear si tenés una multa de tránsito confeccionada en el municipio.

Es a través de la página web de la comuna, en la sección deudas. Hay que buscar en la pestaña la sección Multas de Tránsito y ahí se puede chequear si tenés una multa en ese municipio.

En la misma página, en caso de tener una multa, se puede abonar la misma.

Municipalidad de Ciudad

La Municipalidad de Ciudad, también tiene un sistema para consultar las multas de tránsito labradas en esa comuna.

En esta web se puede consultar a través del número de documento o la patente del vehículo.