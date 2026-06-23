Mucho frío en Mendoza: mínima de 0 grados ¿y máxima?

Contingencias Climáticas informó que la mañana de este martes amaneció muy fresca marcando una tendencia que continuará en la semana: mínimas y máximas muy bajas.

El departamento de Contingencias Climáticas ratificó este martes lo duro que llegó el invierno a Mendoza. La mañana, con una mínima que alcanzó una mínima de 0 grados y una máxima que solo llegará a los 13 grados.

¿Cómo estará este martes 23-06-2026?

Este martes habrá poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector sur, ascenso de la temperatura.

Máxima: 12°C | Mínima: 0°C

Miércoles 24-06-2026

Poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector norte, ascenso de la temperatura.

Máxima: 13°C | Mínima: 0°C

Jueves 25-06-2026

Poca nubosidad, vientos del sector norte, ascenso de la temperatura.

Máxima: 14°C | Mínima: 3°C

Viernes 26-06-2026

Poca nubosidad, vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura.

Máxima: 16°C | Mínima: 2°C

Sábado 27-06-2026

Poca nubosidad, vientos del sector sur, con leve descenso de la temperatura.

Máxima: 14°C | Mínima: 3°C

Domingo 28-06-2026

Poca nubosidad, vientos del sector norte, con descenso de la temperatura.

Máxima: 12°C | Mínima: 1°C