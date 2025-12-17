Mucho calor y Zonda en el sur: ¿de cuánto será la máxima?

Contingencias Climáticas anunció que para este miércoles se espera una jornada muy calurosa que podría llegar a los 36 grados. Además, se espera viento caliente en Malargüe.
Para este miércoles se espera un día muy caluroso. Habrá Zonda en el Sur de la provincia y la temperatura se elevará hasta los 36 grados, esa temperatura continuará durante toda la semana.
¿Cómo estará este miércoles 17-12-2025?
Este miércoles estará caluroso y algo nublado, vientos moderados del este. Zonda en Malargue. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 36°C | Mínima: 18°C
Jueves 18-12-2025
El jueves estará caluroso y algo nublado con tormentas hacia la noche en el sur provincial, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 35°C | Mínima: 21°C
Viernes 19-12-2025
El viernes estará muy caluroso con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur, tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 37°C | Mínima: 20°C
Sábado 20-12-2025
El sábado estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur.
Máxima: 33°C | Mínima: 23°C
Domingo 21-12-2025
El domingo estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados del sector sur.
Máxima: 32°C | Mínima: 20°C