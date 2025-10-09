Mucho calor y una máxima de verano: ¿a cuánto llega?

Contingencias Climáticas de Mendoza informó que las máximas se mantendrán en valores cercanos a los 30 grados.

Contingencias Climáticas de Mendoza anunció que esta semana se sentirá casi como de verano en la provincia. Las máximas rondarán los 30 grados. Para el viernes se espera viento Zonda en precordillera y para el sábado algunas tormentas aisladas.

¿Cómo estará este jueves 09-10-2025?

Este jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 11°C

Viernes 10-10-2025

Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Desmejorando en cordillera hacia la noche.

Soplará viento Zonda en precordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

Sábado 11-10-2025

Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Domingo 12-10-2025

Tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 10°C

Lunes 13-10-2025

Tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 7°C

Martes 14-10-2025

Tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 11°C