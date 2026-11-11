Mucho calor este miércoles ¿a cuánto llegará la máxima?

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó días calurosos para esta semana y máximas fuertes.

Este miércoles 11 de noviembre se proyecta una jornada marcada por el repunte de las temperaturas y el tiempo estable en gran parte del territorio provincial, de acuerdo con los reportes meteorológicos locales y nacionales.

Desde el Departamento de Meteorología de AEMSA, la especialista Elizabeth Tamayo señaló que se mantienen las condiciones de buen tiempo, acompañadas de estabilidad atmosférica y circulación de vientos del sector norte. En el sector cordillerano prevalecerán condiciones estables y escasa nubosidad.

En la misma línea, Mariano García (OVM) detalló que durante la jornada de hoy se espera poca nubosidad, un ambiente caluroso y ráfagas de viento por la tarde. En la zona urbana y el llano, los registros térmicos oscilarán entre una mínima de 16°C y una máxima que alcanzará los 35°C. Por su parte, en Alta Montaña continuará el ambiente muy frío, con escasa cobertura nubosa y marcas de entre -6°C de mínima y 7°C de máxima.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

El informe del Servicio Meteorológico Nacional para Mendoza (Capital) indicaba a las 07:00 horas un registro de 15.4°C con cielo algo nublado, 78% de humedad, presión de 923 hPa y vientos suaves del oeste a 8 km/h.

El organismo nacional proyecta para hoy una mínima de 15°C y una máxima de 31°C.

Tendencia para los próximos días:

Jueves: Mínima de 20°C | Máxima de 34°C (continuará el ascenso térmico).

Viernes: Mínima de 22°C | Máxima de q34°C.

Sábado: Mínima de 18°C | Máxima de 26°C (moderado descenso).

Domingo: Mínima de 16°C | Máxima de 26°C.