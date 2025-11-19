Mucho calor en Mendoza y a la espera del Zonda ¿cuándo soplaría viento caliente?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este jueves podría soplar viento Zonda en la precordillera y sur del país. Se esperan máximas cercanas a los 35 grados.

Está semana se destaca por la persistencia del calor en la provincia. Las altas temperaturas, además, estarán acompañadas de viento Zonda que llegará este jueves a la provincia. Principalmente en la precordillera y en el Sur de la provincia. Las temperaturas rondarán los 35 grados.

¿Cómo estará este Miércoles 19-11-2025?

Este miércoles 19 estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados a leves del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 20°C

Jueves 20-11-2025

El jueves habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones.

Jueves con viento Zonda

Este jueves habrá viento Zonda en la precordillera y el Sur de la provincia. La velocidad del viento podría alcanzar los 50 kilómetros por hora. Luego ingresaría un viento Sur que se mantendría durante toda la noche en la provincia y bajaría algo la temperatura para el viernes.

Máxima: 35°C | Mínima: 17°C

Viernes 21-11-2025

El viernes, en tanto, habrá nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable en las primeras horas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Sábado 22-11-2025

El sábado estará parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 16°C

Domingo 23-11-2025

El domingo estará caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del noreste. Inestable en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 16°C