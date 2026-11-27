Contingencias Climáticas anunció que se espera una jornada calurosa. Las máximas superarán los 32 grados.

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia anunció que para este viernes continuará el calor y las máximas superarán los 30 grados. Puede haber lluvias aisladas durante la noche.

¿Cómo estará este viernes 27-11?

Caluroso y algo nublado, vientos leves del noreste. Inestable hacia la noche el centro y sur provincial. Precipitaciones en cordillera.

Máx: 32°C | Mín: 18°C

¿Qué pasa el sábado 28-11?

El sábado estará caluroso e inestable, vientos moderados del noreste. Tormentas aisladas hacia la noche. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máx: 34°C | Mín: 22°C

¿Cómo estará el domingo 29-11?

El domingo estará caluroso con vientos moderados del noreste. Tormentas aisladas hacia la noche. Parcial nublado en cordillera.

Máx: 35°C | Mín: 21°C

¿Qué pasa el lunes 30-11?

El lunes estará parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máx: 32°C | Mín: 22°C