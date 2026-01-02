Mucho calor el primer viernes de enero: ¿a cuánto llegará la máxima?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se vivirá una jornada agobiante en la provincia. Soplará Zonda en Malargüe y la máxima rondará los 37 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este viernes se vivirá una jornada agobiante en la provincia. Soplará viento Zonda en Malargüe y la máxima escalará a los 37 grados centígrados.
¿Cómo estará este viernes 02-01-2026?
Este viernes estará caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del sudeste. Zonda en Malargue. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 37°C | Mínima: 28°C
Sábado 03-01-2026
El sábado estará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Ingreso de sistema frontal. Algo nublado e inestable en cordillera.
Máxima: 33°C | Mínima: 22°C
Domingo 04-01-2026
El domingo, en tanto, estará caluroso y algo nublado, vientos moderados del sudeste. Algo nublado en cordillera.
Máxima: 34°C | Mínima: 19°C
Lunes 05-01-2026
Caluroso con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 35°C | Mínima: 19°C
Martes 06-01-2026
Este martes estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Algo nublado en cordillera.
Máxima: 32°C | Mínima: 22°C
Miércoles 07-01-2026
El miércoles habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del dirección variable. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 33°C | Mínima: 20°C
Jueves 08-01-2026
Parcialmente nublado con tormentas y descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 30°C | Mínima: 19°C