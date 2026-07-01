Mostró como está hoy un hogar de niños abandonado en Mendoza y sorprendió a todos

Un creador de contenido recorrió el histórico edificio ubicado en El Bermejo, Guaymallén, mostró el estado actual del lugar y el video generó miles de reacciones. El inmueble permanece cerrado desde hace más de dos años, según relataron vecinos de la zona.

Un video viral volvió a poner en el centro de la escena a un histórico edificio de Mendoza. Se trata del antiguo hogar de niños de El Bermejo, en Guaymallén, que permanece abandonado y cuyo estado actual sorprendió a miles de usuarios en las redes sociales.

El recorrido fue realizado por el influencer mendocino Lichi Carrasco, quien visitó el lugar para mostrar cómo luce hoy el inmueble que durante años funcionó como refugio para chicos y adolescentes. Las imágenes despertaron nostalgia entre quienes conocieron el establecimiento y también reavivaron el debate sobre el destino del predio.

El video que mostró cómo está hoy el antiguo hogar de niños de El Bermejo

En la grabación, el creador de contenido recorre el exterior del edificio y exhibe una escena muy diferente a la que alguna vez tuvo el lugar. La entrada principal aparece con escombros, sin iluminación y completamente deshabitada. No se observan movimientos ni actividad en el predio.

“Acá funcionaba el antiguo hogar de niños. Hoy me vine hasta Bermejo para conocer cómo está“, relata Carrasco al comienzo del video.

Luego agrega que, según los testimonios de vecinos de la zona, el edificio lleva más de dos años abandonado. “Este lugar supo darle refugio a cientos de chicos y no sabemos en qué se va a convertir“, comenta el influencer durante el recorrido.

También señaló que algunos habitantes del barrio recordaron que, cuando el hogar estaba en funcionamiento, eran frecuentes las fugas de menores del establecimiento.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas y acumularon miles de reproducciones. Muchos usuarios identificaron el edificio de inmediato y compartieron recuerdos vinculados al lugar, mientras que otros manifestaron su sorpresa por el deterioro que presenta actualmente.

El estado de abandono del inmueble despertó además preguntas sobre cuál será el futuro del predio y si existe algún proyecto para recuperar el espacio.

El antecedente: la fuga de varias menores en 2023

El antiguo hogar ya había sido noticia en enero de 2023, cuando un grupo de adolescentes que residía en el establecimiento se escapó del lugar. Tras varios días de búsqueda, las jóvenes fueron localizadas en distintos sectores de la provincia.

Según informaron en aquel momento las autoridades, todas fueron encontradas en buen estado de salud, sin lesiones, y posteriormente fueron trasladadas a una dependencia policial para reencontrarse con los responsables del hogar.