Modo Testigo: los mendocinos podrán denunciar a quienes arrojen basura en lugares prohibidos

La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción definitiva al proyecto que crea un marco legal para incorporar fotos y videos de ciudadanos a los procedimientos por posibles infracciones ambientales. La herramienta permitirá registrar situaciones como el arrojo de residuos en acequias, canales o espacios no habilitados.

Los mendocinos tendrán una nueva herramienta para denunciar posibles infracciones ambientales. La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción definitiva al proyecto que establece un marco legal para el denominado Modo Testigo Ambiental que permitirá que los mendocinos denuncien cuando vean a alguien tirando basura o contaminando lugares que están prohibidos.

El proyecto ya había recibido tratamiento en el Senado de Mendoza y ahora deberá avanzar con su implementación. La propuesta toma como referencia el mecanismo de Modo Testigo para infracciones viales, pero en este caso estará orientada a situaciones relacionadas con el cuidado del ambiente.

Entre los hechos que podrían ser registrados aparecen casos de personas que arrojan basura en acequias, canales de riego, calles u otros lugares donde está prohibido depositar residuos.

Cómo funcionará el Modo Testigo Ambiental en Mendoza

La nueva herramienta permitirá que los ciudadanos aporten fotos o videos de posibles infracciones ambientales para que sean evaluados por la autoridad correspondiente.

La idea es que el registro no sea simplemente una imagen enviada de manera informal, sino que pueda contar con mecanismos que permitan comprobar cuándo, dónde y cómo fue obtenido.

Según se explicó durante el tratamiento de la iniciativa, la herramienta estará vinculada con la aplicación Mendoza por Mí, desde donde los usuarios podrán realizar este tipo de presentaciones una vez que el sistema se encuentre operativo.

El material aportado será posteriormente analizado por la autoridad de aplicación, que deberá determinar si lo registrado constituye efectivamente una infracción ambiental y si corresponde avanzar con una sanción.

La Cámara de Diputados ya había aprobado anteriormente una herramienta similar para incorporar registros ciudadanos de infracciones de tránsito.

Uno de los aspectos centrales del nuevo sistema será la posibilidad de incorporar herramientas destinadas a garantizar la autenticidad de los registros audiovisuales. Según lo explicado durante el tratamiento del proyecto, las imágenes y videos podrán contar con información de geolocalización y horario, además de un código denominado hash.

Este mecanismo apunta a evitar que una persona presente como prueba un contenido que haya sido alterado o manipulado. La herramienta busca adquirir especial relevancia frente a la posibilidad de que actualmente puedan generarse o modificarse imágenes mediante inteligencia artificial.

De esta manera, el objetivo es que el material aportado por un ciudadano pueda ser sometido a controles antes de ser utilizado dentro de un procedimiento administrativo.

Qué se podrá denunciar con el Modo Testigo Ambiental

La herramienta estará destinada a situaciones que puedan constituir infracciones contra el ambiente. Entre los ejemplos mencionados durante el tratamiento de la iniciativa aparece el arrojo de residuos en lugares donde no está permitido. Esto podría incluir situaciones como:

Tirar basura en acequias .

. Arrojar residuos en canales de riego .

. Depositar basura en la vía pública .

. Registrar otras conductas que puedan constituir una infracción ambiental.

El objetivo es que los ciudadanos puedan aportar evidencia cuando sean testigos de este tipo de situaciones, sin que tengan que intervenir directamente frente a la persona que está cometiendo la presunta infracción.

Quién analizará los videos y decidirá si corresponde una multa

El material recibido no generará automáticamente una sanción. La autoridad de aplicación será la encargada de analizar los registros audiovisuales y determinar si existe una infracción.

Según lo explicado durante el tratamiento del proyecto, esa función quedará vinculada al Ministerio de Ambiente y Energía de Mendoza, que deberá establecer los procedimientos correspondientes para evaluar los contenidos.

Por lo tanto, será la autoridad competente la que determine si el registro es válido, si efectivamente muestra una conducta sancionable y qué medida corresponde aplicar.

Esto significa que filmar y enviar un video no implica automáticamente que la persona registrada vaya a recibir una multa.

Qué sanciones podría recibir quien arroje basura en acequias o cauces

El nuevo marco busca incorporar las infracciones ambientales al sistema de contravenciones y sanciones de la provincia. Entre las herramientas contempladas aparecen multas económicas, además de otras medidas como el trabajo comunitario.

Durante el tratamiento de la iniciativa también se mencionó la posibilidad de sanciones más severas contempladas dentro del régimen, por lo que el alcance concreto dependerá del tipo de infracción y de la normativa aplicable.

La sanción no será determinada por el ciudadano que realiza el registro, sino por la autoridad competente, luego de analizar el caso.

Aunque la Legislatura dio sanción definitiva al proyecto, el Modo Testigo Ambiental todavía no comienza a funcionar automáticamente. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de hasta 180 días para promulgar y avanzar con la implementación de la normativa.

Durante ese período deberán definirse aspectos vinculados con el funcionamiento del sistema, la recepción de los registros, los mecanismos de validación y el procedimiento que seguirá cada presentación.