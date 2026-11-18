El Senado aprobó cambios en la Ley de Tránsito 9.024. Las multas por infracciones leves aumentarán y evadir un peaje pasará a ser una falta grave. Además, los jóvenes de 17 años podrán obtener la licencia de conducir bajo nuevas condiciones.

Mendoza modificó su Ley de Tránsito y estableció nuevas reglas para los conductores. La reforma duplica el valor máximo de las multas por infracciones leves, incorpora la evasión de peajes como falta grave y permite que los adolescentes de 17 años tramiten su primera licencia de conducir, aunque con restricciones especiales.

Cuánto costarán las multas de tránsito en Mendoza

Uno de los principales cambios de la reforma es el aumento de las multas por infracciones leves. Hasta ahora, estas faltas contemplaban sanciones de entre 70 y 100 unidades fijas (UF). Con la modificación, la escala pasará a ser de entre 150 y 200 UF.

Teniendo en cuenta que el valor de la unidad fija es de $600, los montos pasarán de entre $42.000 y $60.000 a una franja de $90.000 a $120.000.

De esta manera, el monto mínimo aumentará un 114%, mientras que el máximo se duplicará.

La reforma no modifica las escalas correspondientes a las infracciones graves y gravísimas. En esos casos, las multas continuarán siendo de entre 500 y 700 UF ($300.000 a $420.000) y de 750 a 1.000 UF ($450.000 a $600.000), respectivamente.

Tampoco se modifica el rango previsto para el concurso de infracciones, que se mantiene entre 1.300 y 1.500 UF, equivalente a sanciones de entre $780.000 y $900.000.

Evadir un peaje será una infracción grave

Otro de los cambios incorporados a la Ley de Tránsito establece que evadir, sortear o embestir las barreras de una estación de peaje será considerado una falta grave.

La disposición contempla tanto los sistemas tradicionales de cobro como las modalidades automáticas y los mecanismos de identificación de vehículos. Es decir, también alcanzará a quienes realicen maniobras para evitar el pago en estaciones que no tengan barreras físicas.

La sanción prevista para este tipo de conductas será de entre 500 y 700 unidades fijas, lo que representa una multa de entre $300.000 y $420.000, de acuerdo con el valor actual de la UF.

La modificación se incorpora mientras Mendoza avanza con la instalación de nuevas estaciones de cobro en distintos corredores. Entre las rutas y accesos mencionados figuran la Ruta 153, la Ruta 82, el Acceso Sur, el Acceso Este y la Ruta 7.

Licencia de conducir desde los 17 años: cuáles son las condiciones para tramitarla en Mendoza

La reforma también habilita a los jóvenes de 17 años a obtener una licencia de conducir provisoria y probatoria. Para acceder, deberán contar con autorización escrita de sus padres o tutores, realizar un curso obligatorio de educación vial y aprobar los exámenes psicofísicos y prácticos.

La habilitación alcanza a ciclomotores de hasta 50 centímetros cúbicos, motocicletas de hasta 150 centímetros cúbicos y automóviles, utilitarios y camionetas particulares de hasta 3.500 kilogramos.

Sin embargo, los adolescentes deberán cumplir con restricciones especiales:

No podrán conducir entre las 23 y las 6 si no están acompañados por un adulto responsable con licencia vigente.

Tendrán tolerancia cero de alcohol y estupefacientes.

Si cometen una infracción durante el período probatorio, podrán perder inmediatamente la licencia.

Al cumplir los 18 años, accederán automáticamente al permiso definitivo si no registran infracciones.

Mendoza: desde que edad se pueden sacar licencias profesionales de conducir

La modificación también establece cambios en las edades mínimas para obtener determinadas categorías de licencias profesionales.

A partir de los 18 años se podrán tramitar las categorías C y G, que habilitan a conducir camiones sin acoplado y tractores o maquinaria agrícola, respectivamente, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

En cambio, para las categorías vinculadas al transporte de pasajeros, vehículos de emergencia y seguridad, cargas pesadas y vehículos articulados, se mantendrá la edad mínima de 21 años.