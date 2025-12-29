Miles de mendocinos viajan a Chile: hubo hasta 4 horas de demora en la Aduana

El inicio del recambio turístico de fin de año provocó un intenso movimiento en alta montaña. Este domingo, el Paso Internacional Cristo Redentor registró largas filas y demoras de hasta cuatro horas para ingresar a Chile, especialmente en el complejo Los Libertadores.

El clásico viaje a Chile volvió a ser protagonista para miles de mendocinos en la antesala de Año Nuevo. Este 29 de diciembre, el Paso Cristo Redentor se mantuvo habilitado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos, pero con importantes demoras en el control fronterizo del lado chileno.

Según informó la Coordinación del Paso Internacional, durante la mañana se registraron hasta 210 minutos de espera en el complejo Los Libertadores, con una fila de autos que superó los tres kilómetros. En apenas dos horas, la demora pasó de 120 a más de 200 minutos, reflejando el fuerte aumento del flujo vehicular.

En contraste, del lado argentino, el Complejo Roque Carranza presentó una situación mucho más ágil, con una demora estimada de solo 10 minutos para realizar los trámites migratorios.

Espero fila Los Libertadores y siempre los vivos tratando de pasar sin hacer fila pic.twitter.com/9coSDSZKJ6 — OSVALDO (@VALLEOVA) December 29, 2025

Las condiciones meteorológicas acompañaron la jornada: cielo despejado, buena visibilidad y temperaturas moderadas en Las Cuevas, con una máxima prevista de 12°C y mínima de 3°C. Sin embargo, el buen clima también incentivó la salida masiva hacia el vecino país.

Desde la coordinación fronteriza confirmaron que durante el fin de semana más de 12.000 personas cruzaron hacia Chile, en un éxodo típico de esta época. Muchos viajeros eligen pasar Año Nuevo en destinos como Viña del Mar, mientras que otros inician vacaciones cortas o quincenas completas.

Operativos y reducción de esperas

Ante la saturación, se activaron paradores preventivos en zonas como Penitentes y Uspallata, con el objetivo de evitar el colapso del complejo chileno. Con el correr de las horas y un refuerzo operativo, las demoras comenzaron a reducirse, ubicándose entre 60 y 90 minutos hacia el mediodía.

Autoridades advirtieron que los días 29 y 30 de diciembre suelen ser los de mayor movimiento, mientras que el 31 baja considerablemente el tránsito. También anticiparon un nuevo pico de circulación para el 2 de enero, con el regreso de los primeros turistas.

Desde el Sistema Integrado Cristo Redentor recomendaron consultar los canales oficiales antes de viajar, salir en horarios de menor demanda —preferentemente por la tarde— y llevar toda la documentación en regla para evitar mayores demoras.