Miles de mendocinos se sumaron a los choripanes solidarios de las 24 Horas de Todo Corazón

El tradicional evento solidario de Mendoza volvió a reunir a miles de personas en el Predio de la Virgen. Los choripanes de Nico Bedorrou, junto a los chefs del IGA, fueron protagonistas de una noche llena de sabor, solidaridad y emoción en el marco de las 24 Horas de Todo Corazón 2025.

Con el inconfundible aroma a parrilla y el espíritu solidario que caracteriza a Mendoza, las 24 Horas de Todo Corazón dieron inicio a una nueva edición repleta de compromiso y emoción. Desde las 20 del viernes y durante todo el sábado, miles de mendocinos y mendocinas se sumaron a la cruzada organizada por la Fundación De Todo Corazón, que desde hace 38 años acompaña a instituciones sociales, educativas y sanitarias de toda la provincia.

Uno de los momentos más esperados fue, como cada año, la choripaneada solidaria encabezada por Nico Bedorrou, quien junto al equipo de chefs del Instituto Gastronómico Argentino (IGA) preparó cientos de choripanes en el Predio de la Virgen de Guaymallén.

“Lo más especial de este año es seguir compartiendo este espacio, ver que la gente vuelve, se suma y participa. Es una fiesta del corazón”, contó Bedorrou, mientras servía los primeros sándwiches de la noche. En esta edición, el menú ofreció una versión clásica con salsa criolla y una propuesta gourmet con un chimichurri de mango y menta, creación que sorprendió a todos los presentes.

A pesar de las amenazas de lluvia, el público no dudó en acercarse al predio, donde se vivió una auténtica noche mendocina entre música, baile y solidaridad. Según los organizadores, se prepararon más de 1.100 choripanes, con lo recaudado destinado a las 21 instituciones beneficiarias de esta edición, distribuidas en 10 departamentos de la provincia.

Todos los eventos de las 24 Horas de Todo Corazón

Viernes 7 de noviembre

Luján de Cuyo – Parque Ferri – desde las 18:00

Ambrosio Cantú (La Voz Argentina)

Los Blanes

La Huella

Patio de comidas de colectividades: española, libanesa, italiana y criolla

Guaymallén – Predio de la Virgen – desde las 19:00

Nico Bedorrou cocina en vivo junto a los chefs del IGA

Shows: Ensamble de jazz, Carlos Alcaraz, Juan Pablo Valdebenito, Belén Giménez, Ensamble Latinoamericano OTF, Escuela Municipal de Danzas, Ensamble Escuela de Rock

Ciudad de Mendoza – Parque Central – desde las 19:00

Food trucks de AMEGAM

DJ 5 Mix

Que vuelvan los lentos

Boulevard Sour (Rock)

Sábado 8 de noviembre

Las Heras – Parque de la Familia – desde las 10:00

Pizzas de Coronel Rodríguez (Juan Tur), empanadas y sándwiches de pernil

Música en vivo, emprendedores y artesanos

Ballet Municipal, teatro infantil y obra “El pueblo que hizo Patria”

Adiestramiento de perros, trencito para niños, encuentro de adultos mayores

Exhibición de Los Amigos del Ford Falcón

Godoy Cruz – Parque San Vicente – desde las 10:00

Costillares a la llama con la Federación Gaucha y los Chef de IGA

Ballet folklórico

Ciudad de Mendoza – Parque Central – desde las 13:00