Miles de mendocinos marchan en defensa de la universidad pública y reclaman mayor financiamiento

Miles de mendocinos se movilizaron este martes en una nueva Marcha Federal Universitaria para reclamar mayor presupuesto para las universidades públicas y el sistema científico. La manifestación recorrió las calles del centro de Mendoza con la participación de estudiantes, docentes, autoridades de la UNCuyo y organizaciones sociales.

La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a movilizar este martes a miles de personas en Mendoza y distintos puntos del país. Estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias reclamaron al Gobierno nacional una actualización urgente del presupuesto para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas y del sistema científico argentino.

La movilización comenzó cerca de las 16 en el campus de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y avanzó hacia el microcentro mendocino con una extensa columna de manifestantes.

La marcha estuvo encabezada por la rectora Esther Sánchez, junto a representantes de las listas que competirán en las próximas elecciones del Rectorado. También participaron agrupaciones estudiantiles, gremios docentes, organizaciones sociales y referentes políticos.

Durante el recorrido, los manifestantes realizaron cánticos, intervenciones y exhibieron carteles en defensa de la educación pública, mientras reclamaban una solución a la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales.

La movilización finalizará con un acto frente a Plaza Independencia, en medio de un importante operativo de tránsito y seguridad dispuesto para acompañar la marcha.

El reclamo por el presupuesto universitario

La protesta fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y tuvo como eje central el pedido de aprobación y cumplimiento de una nueva Ley de Financiamiento Universitario.

Desde las universidades sostienen que el sistema atraviesa una situación crítica debido al fuerte ajuste presupuestario aplicado por el Gobierno nacional.

Según datos difundidos por el sector universitario, entre 2023 y 2026 las transferencias nacionales a las universidades sufrieron una caída real acumulada del 45,6%, afectando el funcionamiento de las instituciones, el mantenimiento edilicio, las investigaciones y los salarios docentes.

Además, remarcaron que los trabajadores universitarios perdieron alrededor de un 32% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2026.

En paralelo a la movilización, crecieron las críticas tras conocerse nuevos recortes vinculados a obras universitarias y programas educativos.

Según se informó, el Gobierno nacional habría eliminado partidas por más de 5.300 millones de pesos destinadas a universidades nacionales, además de otros ajustes dentro del presupuesto educativo.

El conflicto se profundizó luego de declaraciones de funcionarios nacionales que justificaron los recortes y cuestionaron el nivel de gasto por estudiante universitario, lo que generó fuerte rechazo en el ámbito académico.

Desde el sector universitario aseguran que no se trata de un gasto, sino de una inversión en educación, ciencia y formación profesional, y advirtieron que el ajuste pone en riesgo el funcionamiento de las casas de estudio y el acceso a la educación superior pública en Argentina.