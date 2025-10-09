Milei llegó al centro de Mendoza en medio de un fuerte operativo de seguridad: qué calles estarán cortadas este jueves

El presidente Javier Milei arribó este jueves a Mendoza y encabezará una caminata por la Peatonal Sarmiento, acompañado por Alfredo Cornejo y Luis Petri. La actividad, prevista para las 18.

El presidente Javier Milei arribó este jueves a la provincia de Mendoza para encabezar una breve caminata por el microcentro. La actividad, que forma parte de su agenda oficial, comenzará alrededor de las 18 y se desarrolla bajo un importante operativo de seguridad, que afecta el tránsito en varias calles de la Ciudad de Mendoza. En horas de la siesta comenzó un fuerte operativo policial por parte de la Policía Federal Argentina y la Casa Militar.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad provincial, la caminata del mandatario se extenderá por la peatonal Sarmiento, presuntamente entre las calles 9 de Julio y San Martín, y contará con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Defensa y candidato a diputado nacional, Luis Petri. No se prevé que se realice ningún acto formal durante el recorrido.

El operativo está encabezado por Casa Militar, el cuerpo de seguridad presidencial, junto con efectivos de la Policía Federal Argentina. En tanto, la Policía de Mendoza tiene a su cargo los anillos externos del dispositivo y el control del tránsito en las zonas aledañas.

Desde el mediodía, Casa Militar informó al ministerio provincial cuál sería la zona de exclusión, delimitando un perímetro en el que no se permitirá la circulación vehicular. Los cortes de tránsito se concentran en las calles San Martín, Amigorena, Primitivo de la Reta y Garibaldi, que rodean una manzana del microcentro mendocino.

Si bien no se estableció un horario fijo de cierre, los cortes se aplicarán de manera progresiva y se habilitarán nuevamente una vez finalizada la actividad presidencial. Las autoridades recomendaron a los conductores evitar la zona céntrica durante la tarde y optar por calles alternativas para evitar demoras.

La visita de Milei genera gran expectativa en Mendoza, una de las provincias donde obtuvo un fuerte respaldo electoral en 2023. Su presencia busca reforzar el vínculo político con el electorado local y acompañar la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, con quien comparte una agenda de trabajo centrada en la producción, la seguridad y la libertad económica.