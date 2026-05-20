Miércoles y sigue el frío en Mendoza: ¿qué temperatura?

Este miércoles continuará la temperatura muy fría en Mendoza. La máxima rondará los 16 grados y la mínima los 5. La temperatura promedio será cercana a los 10.

Este miércoles continuará el frío en la provincia y está tendencia se mantendrá durante toda la semana. La máxima ascenderá a los 16 grados siendo uno de los días más gélidos.

Para mañana se espera aún más helado y con una máxima que solo alcanzará los 14 grados. El finde, en tanto, se espera que continúe muy frío.

Miércoles 20-05-2026

Este miércoles habrá nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C

Jueves 21-05-2026

Este jueves habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 5°C

Viernes 22-05-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 4°C

Sábado 23-05-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 5°C