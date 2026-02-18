Miércoles ventoso en Mendoza: ¿cómo estará el día?

Contingencias Climáticas señaló que durante esta jornada se sentirá viento del sudeste. Bajará algo la temperatura durante lo que queda de la semana.

Este miércoles amaneció ventoso en la provincia. Se trata de vientos del sudeste lo que provocará que baje algo la temperatura durante lo que resta de la semana.

¿Cómo estará este miércoles 18-02-2026?

Este miércoles estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 23°C

Jueves 19-02-2026

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable hacia la noche. Precipitaciones en cordillera a partir de la tarde.

Máxima: 31°C | Mínima: 19°C

Viernes 20-02-2026

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, tormentas de intensidad moderada a severa, ventoso hacia la noche. Precipitaciones en cordillera

Máxima: 30°C | Mínima: 19°C

Sábado 21-02-2026

Nubosidad variable y ventoso con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera

Máxima: 29°C | Mínima: 18°C

Domingo 22-02-2026

Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura.

Máxima: 30°C | Mínima: 17°C