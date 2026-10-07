Miércoles nublado: ¿en qué zonas puede llover?

Defensa Civil aclaró que este miércoles permanecerá nublado. Lloverá por sectores como en el Valle de Uco y el Este.

El Servicio Meteorológico Nacional y Defensa Civil coincidieron en señalar que este miércoles estará muy nublado en Mendoza. Además, lloverá en algunos puntos, en especial en el Sur y Este de la provincia. Durante la semana, bajará la temperatura.

¿Cómo estará este miércoles 07-10-2026?

Este miércoles estará mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones hacia la noche, vientos moderados del sector sur. Lluvias y nevadas en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 11°C

Jueves 08-10-2026

Este jueves estará algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones aisladas en el sudoeste provincial. Nevadas en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 12°C

Viernes 09-10-2026

Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 8°C

Sábado 10-10-2026

El sábado estará mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 7°C

Domingo 11-10-2026

El domingo estará mayormente nublado con ascenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos leves del sector sur. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C